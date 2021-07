GP Gran Bretagna, Bottas: “Volevamo sorprendere Max”

Dopo 17 giri, si è conclusa la Sprint Qualifying, la prima nella storia della Formula 1 introdotta sul circuito di Silverstone. 30 minuti di competizione nel sabato pomeriggio del GP Gran Bretagna, al termine della quale, Valtteri Bottas taglia il traguardo in terza posizione, alle spalle del solito duo Verstappen-Hamilton e davanti a Charles Leclerc.

Sulla griglia di partenza, Valtteri Bottas era terzo e in seconda fila. Alla partenza riesce a mantenere la sua posizione, e a proteggersi dalla Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota della Mercedes è stato autore di una gara costante, senza grandi acuti, con l’obiettivo di concludere nelle prime tre posizioni e ottenere i pochi punti in palio.

Alla fine, Valtteri Bottas riesce a concludere in terza posizione, e guadagnare 1 punto e domani al GP Gran Bretagna, scatterà dalla seconda posizione alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, e davanti a Charles Leclerc e Lando Norris.

A P3 for VB after that bold tyre call. 👊 Two cars in the fight at the front tomorrow can make the difference. pic.twitter.com/VLwqBSaKVi

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 17, 2021