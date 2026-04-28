Russell contro Antonelli: sfida aperta a Miami

La sfida interna in Mercedes si è capovolta in soli tre Gran Premi: Kimi Antonelli ha conquistato la testa del mondiale di Formula 1, lasciando George Russell a rincorrere. Il pilota bolognese è diventato il più giovane leader della storia del Circus dopo il Gran Premio del Giappone, dove ha centrato la sua seconda vittoria stagionale allungando a nove punti sul compagno di squadra.

Eppure la stagione era partita con tutti i pronostici dalla parte di Russell. Alla quinta annata con le Frecce d’Argento, il britannico aveva vinto in Australia e si era ulteriormente consolidato in testa dopo la Sprint in Cina. Antonelli, invece, aveva mostrato qualche sbavatura: un incidente nelle prove libere ad Albert Park e una penalità per un contatto con Hadjar nella Sprint di Shanghai. Tuttavia, già il giorno successivo, il diciannovenne ha firmato la sua prima vittoria in Formula 1, riducendo il distacco a quattro punti.

Who’s ready to send it ‘round the 305? We are! pic.twitter.com/DHQkaS0IUH — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 28, 2026

La pressione è tutta su Russell

In Giappone la situazione si è definitivamente ribaltata. Antonelli ha sfruttato i problemi di affidabilità della monoposto di Russell, ha centrato la pole e si è giovato di una Safety Car provvidenziale per portare a casa il secondo successo consecutivo. Per il britannico, il momento di rispondere è adesso — e la pista giusta è proprio Miami.

L’ex pilota di Formula 1 Karun Chandhok ha sottolineato l’urgenza della situazione. “Sono curioso di vedere cosa succederà a Miami”, ha dichiarato a Sky Sports, “perché è stata una delle piste in cui Kimi aveva un vantaggio netto su George l’anno scorso“. Chandhok ha poi aggiunto: “George dovrà rispondere in termini di momentum interno alla squadra”.

Sul fronte Mercedes, Toto Wolff ha ribadito che entrambi i piloti sono liberi di correre, a patto di non dimenticare i valori del team. “Il momento in cui un pilota pensa che sia tutto per lui, non è una mentalità che accetteremo mai”, ha precisato il team principal. Con tre gare all’attivo e una classifica già combattuta, il Circus si sposta a Miami con un duello tutto interno alle Frecce d’Argento pronto ad accendersi.