GP Miami: aggiornamenti McLaren decisivi

Hinchcliffe: “Con gli aggiornamenti, McLaren a Miami in lotta con Mercedes”

James Hinchcliffe, ex pilota di IndyCar e presentatore televisivo di F1, ritiene che il GP di Miami potrebbe offrire alla McLaren un’opportunità solida per poter sfidare la Mercedes con un importante pacchetto di aggiornamenti. Il Gran Premio di Miami arriva dopo un’inaspettata pausa di cinque settimane dovuta alla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita. In questo tempo, i team hanno avuto la possibilità di ricaricare le energie in vista della gara all’Hard Rock Stadium questo weekend.

Oltre alla pausa, la FIA e la Formula 1 hanno introdotto delle modifiche al regolamento a seguito di reclami e preoccupazioni in materia di sicurezza. Questo, quasi sicuramente, potrebbe portare a un rimescolamento delle gerarchie. Il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha dichiarato che la scuderia di Woking porterà a Miami una vettura quasi completamente nuova. Il team papaya è il vincitore delle ultime due gare disputate sul suolo della Florida, rispettivamente con Norris nel 2024 e Piastri nel 2025.

“È quasi come una ripartenza della stagione“, ha commentato Hinchcliffe durante il podcast F1 Nation. “Sappiamo che tutti porteranno molti aggiornamenti“. Poi ha continuato: “Penso che abbiano le stesse possibilità di chiunque altro tra le prime tre squadre. Dobbiamo ricordare che Mercedes è stata molto veloce qui negli ultimi anni, soprattutto con Kimi Antonelli”. “Ma questa potrebbe essere certamente la migliore opportunità stagionale per la McLaren. È un nuovo inizio e, storicamente, qui hanno sempre ottenuto buoni risultati”, ha aggiunto Hinchcliffe.

Palmer: “Miami può essere la svolta”

Il co-conduttore di Hinchcliffe ed ex pilota di Formula 1, Joylon Palmer, ha aggiunto: “Si sentono fiduciosi in vista di questa gara. Si parla solo di una nuova vettura“. “Hanno comunque individuato Miami come un’occasione per un aggiornamento. Come successe nel 2024, quando Norris ottenne la sua prima vittoria con una vettura notevolmente migliorata”. Ha poi affermato: “Penso che sapessero di essere in svantaggio dopo la scorsa stagione, in cui avevano lottato così duramente per il titolo. Miami è diventata poi un obiettivo”.

“Ora, è ovviamente meglio per loro che le due gare in Medio Oriente non si siano disputate. Così da avere più tempo per perfezionare gli ultimi dettagli per la Florida. Non so se vinceranno“, ha aggiunto. “Non so se saranno in grado di lottare, ma hanno la power unit Mercedes su cui stanno migliorando sempre di più”. ” E quei 30 minuti extra di prove libere potrebbero essere importantissimi per loro. Considerando tutti gli aggiornamenti che ci aspettiamo sulla vettura”, ha dichiarato Palmer.

“Credo che questo fine settimana vedremo se saranno in grado di lottare per il titolo. Penso che vedremo se riusciranno ad avvicinarsi abbastanza”. “Perché se non faranno progressi sufficienti qui, non credo che riusciranno a recuperare nel corso dell’anno”, ha concluso Joylon Palmer. La Formula 1 torna questo weekend con le prove libere il venerdì, dalle 17.30. Il weekend di Miami prevede anche la seconda delle Sprint che si andranno a disputare nel corso della stagione.