GP Gran Bretagna: la griglia di partenza definitiva

Verstappen conquista la prima piazzola della griglia di partenza per il GP di Gran Bretagna vincendo la Sprint Race

A Silverstone prosegue l’infinito duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese ha la meglio conquistando la prima posizione della griglia di partenza con il nuovo format del Circus che approda sul circuito inglese: la Sprint Race. E’ stato regalato il tanto agognato spettacolo decantato da Liberty Media? Lo scetticismo a riguardo non sembra placarsi, anzi le polemiche divampano. L’entusiasmo mostrato da alcuni piloti va in netto contrasto con l’opinione dei tifosi, che sembra bocciare a gran voce questa nuova tipologia e richiede il ritorno al precedente format.

VERSTAPPEN E ALONSO ON FIRE

Il britannico, dopo il giro mostruoso effettuato ieri durante le qualifiche, oggi deve accontentarsi della seconda posizione. Ciò a causa di una partenza non brillante, di cui ha beneficiato prontamente Max Verstappen. Si prospetta perciò non solo una gara rovente, ma un prosieguo di stagione incalzante per la lotta per l’iridato, in cui non mancheranno sicuramente i colpi di scena. Ma non solo l’olandese era on fire, anche Fernando Alonso si è mostrato agguerrito, perché partito dall’11esima posizione ha regalato spettacolo con sorpassi accattivanti e al limite. Lo spagnolo ha ottenuto la settima piazza della griglia di partenza.

Watch highlights of the first ever F1 Sprint, which thrilled fans at Silverstone on Saturday 🍿🎬 And @alo_oficial was one of the stars of the show 👀#BritishGP 🇬🇧 #F1Sprint — Formula 1 (@F1) July 17, 2021

In seconda fila troviamo l’altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Leclerc, seguite dalle due McLaren rispettivamente di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Il monegasco riesce a tenere la posizione ottenuta ieri in qualifica, provando così l’assalto per il podio domani. Fuori dalla top ten la Ferrari di Sainz, a causa di un contatto durante il primo giro con George Russell e la Red Bull di Sergio Perez, a causa di un errore commesso da quest’ultimo. Oltre il danno anche la beffa, infatti il messicano nel corso dell’ultimo giro è stato costretto al giro. Chiudono la top ten in ottava, nona e decima posizione Sebastian Vettel, George Russell ed Esteban Ocon.

GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI GRAN BRETAGNA:

1) Max Verstappen;

2) Lewis Hamilton;

3) Valtteri Bottas;

4) Charles Leclerc;

5) Lando Norris;

6) Daniel Ricciardo;

7) Fernando Alonso;

8) Sebastian Vettel;

9) George Russell;

10) Esteban Ocon;

11) Carlos Sainz;

12) Pierre Gasly;

13) Kimi Raikkonen;

14) Lance Stroll;

15) Antonio Giovinazzi;

16) Yuki Tsunoda;

17) Nicholas Latifi;

18) Mick Schumacher;

19) Nikita Mazepin.

Ritirato: Sergio Perez.