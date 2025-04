GP Giappone, Red Bull: “Giornata caotica”

Inizia il weekend del GP Giappone, per la Red Bull con le due sessioni di prove libere. Giornata difficile da decifrare per le tante bandiere rosse, ma non solo

Il weekend del GP Giappone è iniziato, con il tanto atteso debutto da pilota della Red Bull per Yuki Tsunoda. Di fronte ai tifosi giapponesi, inizia la sua nuova avventura con il team di Milton Keynes, prendendo parte alle due sessione di prove libere.

Un venerdì complicato, per la Red Bull e per tutti i team. La seconda sessione di prove libere, è stata interrotta da quattro bandiere rosse, lasciando pochissimo tempo ai team, e ai piloti di lavorare sulle vetture. Tra loro, anche la Red Bull, che avrebbe bisogno di poter lavorare per mettere a punto, una sempre più capricciosa RB21.

Max Verstappen ha concluso la prima sessione di prove libere al quinto posto, con un gap di mezzo secondo dal miglior tempo. In FP2 tra una bandiera rossa e un’altra, l’olandese è riuscito a concludere nove giri, piazzandosi in ottava posizione a 556 millesimi da Oscar Piastri.

Forse non un dato rappresentativo del potenziale della RB21, sul tracciato di Suzuka. Ma è abbastanza curioso il passo della Racing Bulls, e da Liam Lawson, che da poco scaricato dalla Red Bull, alla sua prima uscita con la VCARB 02, ottiene il quinto tempo. Forse un’ulteriore conferma, su quanto possa essere ostica la RB21.

Verstappen: “Provato cose differenti, e molte non hanno funzionato”

Sicuramente è un po’ presto per dare un giudizio, ma Max Verstappen non appare molto felice della giornata inaugurale del GP Giappone: “Naturalmente, è stato caotico un po’ per tutti con le bandiere rosse. Quindi noi, come tutti gli altri, non siamo riusciti a completare tutto quello che dovevamo fare. Questo vuol dire, che oggi è stato un tantino difficile per noi, dato che stavamo provando differenti cose sulla vettura, e molte cose non hanno funzionato come avremmo voluto”.

“È stato piuttosto difficile, riuscire a mettere insieme un giro: ci vuole molta fiducia e impegno da queste parti, e al momento, sembra di avere ancora del lavoro da fare. Ero su gomme Soft, che richiedono tanta gestione, e non puoi spingere, quindi ho potuto fare solo tre giri alla fine. Non è stata una grande lettura”.

Max Verstappen ha commentato l’esordio del suo nuovo compagno di squadra, Yuki Tsunoda: “Credo che Yuki, abbia iniziato molto bene, malgrado il tanto caos che c’è stato, anche per tutti in FP1 e FP2. Domani, in FP3 speriamo di poter avere più possibilità di girare, ma tutto sommato, non è stata una giornata facile“.

Nel corso delle prove libere, Max Verstappen si è lamentato di un problema di flessione sulla sua RB21. Problema confermato dall’olandese nelle interviste di rito, spiegando che i tecnici sono a lavoro per cercare di capire qualcosa sulla questione, in vista del prosieguo del weekend: “Ci stiamo lavorando. Forse l’ho sentito un po’ di più qui, c’è un po’ di flessione in diversi punti della pista. Quindi sì, è un qualcosa che stiamo verificando”.

Yuki: “RB21, un po’ esagerata”

Un buon esordio per Yuki Tsunoda, anche se sono solo due sessioni di prove libere del GP Giappone. Piedi per terra insomma, nonostante i primi riscontri sembrano incoraggianti.

Alla vigilia del weekend, il fresco pilota della Red Bull che ha preso il posto di Liam Lawson, ha spiegato che la RB21 l’aveva provato solo al simulatore. In FP1, alla sua prima uscita in pista, al volante della RB21, Yuki si è fatto valere ottenendo il sesto tempo, a un decimo dal compagno di squadra, Max Verstappen, autore del quinto tempo.

Nella seconda sessione, mentre le Racing Bulls sembravano volare rispetto alle sorelle, Yuki Tsunoda ottiene il diciottesimo posto. Naturalmente, la sessione è stata più volte interrotta, e il giovane giapponese come tutti gli altri, ha avuto poco tempo per girare, e magari fare meglio.

Buona la prima, ma sicuramente c’è del lavoro da fare per Yuki Tsunoda, che ora avrà l’obiettivo di fare un buon risultato in qualifica: almeno superare il Q1.

Le parole a caldo di Yuki Tsunoda, al termine del venerdì di prove libere del GP Giappone: “Penso di poter dire, che oggi è andata bene, ma avremmo preferito fare meglio. La prima sessione è andata meglio del previsto, rispetto alla seconda sessione, e ho acquisito molta esperienza”.

“Nella seconda sessione, non ho fatto segnare un giro cronometrato, per via delle interruzioni durante la sessione. Sicuramente, possiamo definire la sessione un macello per tutti. Tutto sommato, va bene e sono felice di avere confidenza con la vettura“.

“La vettura, mi sembra un tantino diversa da quanto ho percepito al simulatore. Un po’ di più di quanto mi aspettassi in termini di feeling con la vettura. Nella realtà, la vettura è un po’ esagerata. Abbiamo ancora del lavoro da fare, dobbiamo analizzare molti dati, prima di domani,” ha aggiunto Tsunoda, in conclusione.