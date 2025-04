Vallelunga Racing Weekend: parte da qui la stagione PNK

Vallelunga Racing Weekend: parte da qui la stagione delle formule minori

Concentrazione, adrenalina, competizione. Sono questi gli elementi che danno il via alla stagione 2025 targata PNK Motorsport, che debutta il 5 e 6 aprile con il tradizionale Vallelunga Racing Weekend presso l’Autodromo “Piero Taruffi” a Campagnano di Roma. Un appuntamento d’apertura attesissimo, che ancora una volta mette al centro l’entusiasmo e la passione per le formule minori e il motorsport nazionale.

Sul tracciato romano, giovani talenti e piloti esperti si sfideranno in una cornice che promette spettacolo, competizione serrata e un paddock ricco di ambizione. L’avvio della stagione rappresenta anche una vetrina ideale per le scuderie emergenti e un banco di prova fondamentale per le novità regolamentari e tecniche introdotte quest’anno.

Tra conferme e ritorni: il programma del weekend

A infiammare la prima race week del calendario saranno innanzitutto i campionati più noti del panorama PNK. Tornano in pista il National GT Challenge, la Coppa Italia Turismo e l’immancabile RS Cup, che da anni regalano spettacolo con gare avvincenti e un’ampia varietà di vetture. Non mancherà la Formula Junior, vera palestra di formazione per i futuri protagonisti delle categorie superiori.

Tra i protagonisti più attesi, però, spicca anche il ritorno del Master Tricolore Prototipi. Dopo una pausa, questa categoria amata dagli appassionati riporterà in pista vetture performanti e scenografiche, capaci di esaltare le capacità dei piloti e l’interesse del pubblico.

Il mix tra esperienze consolidate e rientri eccellenti rende il Vallelunga Racing Weekend un evento irrinunciabile per chi segue da vicino il motorsport tricolore ma soprattutto per chi vuole avvicinarsi al mondo del Motorsport. Ogni categoria rappresenta uno spaccato unico dell’automobilismo nazionale, contribuendo a formare la base su cui poggia l’intero sistema delle corse.

Formula Five: debutta una nuova categoria

La grande novità del 2025 è però rappresentata dalla Formula Five, un campionato tutto nuovo che si inserisce con ambizione nel panorama delle ruote scoperte. Pensato per combinare performance, accessibilità e spirito innovativo, questo format mira ad attrarre giovani piloti in cerca di visibilità e crescita.

Con un regolamento moderno e contenuti tecnologici avanzati, la Formula Five si propone come una nuova via d’accesso al professionismo, arricchendo ulteriormente l’offerta di PNK Motorsport e rendendo il weekend di Vallelunga ancora più interessante. Il Vallelunga Racing Weekend si conferma così un appuntamento chiave della stagione per il circuito romano, capace di offrire emozioni dentro e fuori dalla pista. Ci vediamo in pista, pronti a raccontare una nuova stagione di motori e passione.

