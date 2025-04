GP Giappone, FP2: sessione tormentata tra bandiere rosse e ritiri

Terminate ufficialmente le FP2 del GP del Giappone: cosa è successo durante le seconde prove libere a Suzuka

Calato definitivamente il sipario sulle FP2 del GP del Giappone. Tempo buono a Suzuka, con 14° generali e 34° la temperatura dell’asfalto, con vento aumentato rispetto alle precedenti prove libere. La McLaren, con una vettura nervosa ma veloce, riparte da Lando Norris, mentre continua a rimanere la vettura più veloce in griglia. Occhi su Tsunoda e Lawson dopo lo scambio. Se Yuki Tsunoda sembra adattarsi bene alla vettura Red Bull, anche Lawson sorprende.

Nel periodo in cui si celebra la fioritura dei ciliegi, i tifosi sperano nella fioritura della Ferrari. Al Circuito di Suzuka, molti piloti optano di partire con pneumatici duri, mentre altri scelgono mescole gialle. La Mercedes, come gli scorsi weekend, dimostra una certa continuità, non favorita dalle continue bandiere rosse della sessione.

Una sessione completamente “rossa”

Bandiera gialla, poi subito rossa, causata da un incidente di Jack Doohan. Quest’ultimo finito a muro in curva 1 a neanche dieci minuti dall’inizio della sessione. All’apparenza, il pilota ha perso la monoposto in entrata. Il ventiduenne australiano fatica a uscire dalla vettura, ma dopo controlli medici non sembrano esserci gravi conseguenze se non per la monoposto. Nonostante avesse già fatto un crono, Doohan ha evidentemente perso grip, scivolando così sul tracciato.

La sessione riparte a circa mezz’ora dalla fine, ma risulta di breve durata. Seconda bandiera rossa causata dall’Aston Martin di Fernando Alonso, che esce fuori pista e si blocca sulla sabbia. Terza, e ultima, bandiera rossa causata invece da scintille, principio di fiamme mai attualmente avviate, sull’erba. Probabilmente causate dalla scia di Fernando Alonso. Come da pronostico, McLaren la più veloce della sessione con Oscar Piastri in prima posizione (1:28:114), subito seguito dal compagno di squadra Norris. Ottima prova libera anche per Isack Hadjar, a poca distanza dalle due vetture Papaya.

