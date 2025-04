GP Giappone, Ferrari: “Giornata positiva, facciamo progressi”

Ferrari alla ricerca del riscatto nel GP del Giappone: segnali positivi nelle FP1, ma bilanciamento e sottosterzo preoccupano

Questa mattina si sono concluse le due sessioni di prove libere, in vista del GP del Giappone che scatterà domenica alle 7 italiane; a seguito della doppia squalifica rimediata in Cina, Ferrari è pronta a riscattarsi. Primi segnali confortanti nelle FP1 – concluse in terza e quarta posizione – durante le quali la Scuderia italiana ha provato diverse soluzioni sulle due vetture, dimostrando di avere un buon passo gara.

Poco significativi, invece, i risultati delle FP2. A causa di incidenti, uscite di pista e incendi, le prove sono state interrotte dalla bandiera rossa per ben quattro volte. I piloti hanno potuto girare poco in pista e le due Rosse hanno chiuso la sessione al quarto (Hamilton) e settimo posto (Leclerc). Entrambi i piloti del Cavallino hanno lamentato problemi di sottosterzo, segno che l’assetto delle due monoposto non sia ancora ottimale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scuderia Ferrari HP (@scuderiaferrari)

Qualche difficoltà per Charles Leclerc nelle seconde libere: nell’affrontare una chicane, il monegasco è salito in modo aggressivo sul cordolo, facendo toccare il pattino centrale della vettura sullo stesso. Se fosse costretto a ripetere manovre simili anche in gara, potrebbero sorgere un problema: ricordiamo che proprio l’usura eccessiva del pattino è costata una penalità al suo compagno di squadra.

Infine, non è da non sottovalutare il fattore vento. La direzione del vento, infatti, cambierà nel corso della giornata di domani e ciò determinerà inevitabilmente anche un cambio dell’assetto delle monoposto. In serata il team di Maranello avrà modo di analizzare i dati raccolti nel corso della giornata, concentrandosi in particolare sul primo settore, recentemente riasfaltato, e caratterizzato da un grip diverso rispetto agli scorsi anni.

Le parole di Charles Leclerc

Queste le parole del pilota numero 16 della Ferrari, al termine delle due sessione di libere del GP del Giappone: “È stata una giornata costruttiva: abbiamo provato diversi setup durante le due sessioni di prove. Sento di aver imparato molto sulla nostra vettura e su come poterne estrarre il massimo“.

“Non siamo riusciti a mettere tutto insieme, a causa delle diverse bandiere rosse e del traffico che hanno compromesso la seconda sessione. Ma credo che la nostra prestazione sia migliore di quanto sembri sulla carta in questo momento. Sarà interessante vedere come il cambiamento delle condizioni meteo, in particolare per quel che riguarda la direzione del vento, influenzerà le sessioni di domani“.

Le parole di Lewis Hamilton

Ha confermato le sue sensazioni positive anche Lewis Hamilton, che ha dichiarato: “Nel complesso è stata una giornata positiva. Questa pista è incredibile e il primo settore è fantastico – e ora si può davvero spingere, grazie soprattutto al nuovo asfalto. Nella prima sessione il bilanciamento della vettura non era perfetto, ma abbiamo fatto grandi progressi tra le sessioni. Sono soddisfatto della direzione che abbiamo preso“.

“C’è ancora del lavoro da fare stasera e, con il meteo destinato a cambiare, dovremo rimanere concentrati. Però, siamo in una buona posizione e sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare domani. È incredibile vedere così tanti miei tifosi vestiti di rosso, sono davvero grato e spero di poter regalare loro dei buoni risultati questo weekend!“