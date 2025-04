GP Giappone-Suzuka, anteprima: info e allerta meteo

Formula 1 Lenovo Japanese Grand Prix 2025, round 3°. Si va a Suzuka, storico circuito e vecchio stile per una nuova sfida del mondiale

La Formula 1 è rimasta in Asia, concedendosi un weekend di pausa, per disputare il GP Giappone, terzo appuntamento della stagione 2025.

Come ormai da tradizione, e come accade da diversi anni, si va a Suzuka. Pista vecchia scuola e ricca di storia, molto tecnica, stretta, tra curve veloci e rettilinei, che richiede la massima abilità e concentrazione da parte dei piloti.

Anteprima

Il mondiale di Formula 1 2025 è appena iniziato, con la McLaren da subito protagonista, con due vittorie nelle prime due gare, con tanto di doppietta a Shanghai. Risultato molto buono, pur non apparendo dominante se si guardano i distacchi.

Alle spalle del team britannico, diretto da Andrea Stella, troviamo tre team che stanno lottando per provare a ridurre il gap, e diventare un rivale per il prosieguo della stagione.

La Scuderia Ferrari ha vinto la Sprint Race, la prima andata in scena a Shanghai, con Lewis Hamilton apparso in grande forma. Tuttavia, le SF-25 per la seconda volta di fila, non si sono confermate forti nella gara domenicale, tra prestazioni non rivelatasi all’altezza. Poi ci si è messa la doppia squalifica, a rendere ancora più difficile questo inizio di stagione. A Maranello sperano di aver lavorato bene, in queste settimane di pausa per trovare le soluzioni, e arrivare a Suzuka, con l’obiettivo di dimenticare l’inizio non ottimale, e ripartire con maggiori chance di fare bene, soprattutto in gara, e non solo nella Sprint Race.

Mercedes, è reduce da due podi consecutivi, grazie a un George Russell in grande forma. Il team sembra quasi volersi candidare, come seconda forza del campionato, grazie a una vettura che pare aver ritrovato “la corretta via”, e un pilota come George Russell in qualità di condottiero. Non male anche Andrea Kimi Antonelli, all’esordio con già un buon bottino di punti, e performance interessanti, sebbene sia stato sfortunato a Shanghai nel rovinare il fondo su un detrito lasciato in pista dalla Ferrari di Charles Leclerc.

Red Bull tenta di rimanere in corsa, affidandosi a Max Verstappen. Il 4 volte Campione del Mondo sta tenendo in piedi un team, che da metà 2024 sembra in difficoltà.

La Red Bull si presenta a Suzuka, con una livrea che celebra il primo successo della Honda. Oltre a questo, accanto a Max Verstappen farà il suo esordio, Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese, scelto per sostituire Liam Lawson retrocesso in Racing Bulls dopo un inizio di stagione non all’altezza.

Molto interessante la lotta in centro gruppo, in particolare la Williams in grande forma, soprattutto con Alexander Albon, mentre si attendono le prestazioni del vero Carlos Sainz. Molto bene la Haas. Mentre sembrano lontane l’Alpine e la Racing Bulls.

A casa di Yuki

Il GP Giappone è la gara di casa della Honda, costruttore di propulsori e prossimo fornitore del team Aston Martin. Tra i piloti, grande attesa per Yuki Tsunoda, nuovo pilota della Red Bull, che farà il suo debutto nel team proprio a Suzuka e di fronte ai suoi tifosi. Vedremo se l’atmosfera di casa, possa portare bene a Tsunoda.

Suzuka International Racing Course

Uno degli autodromi più originali e importanti del calendario, per le sue caratteristiche uniche e inconfondibili. Le prime edizioni del GP Giappone, furono disputate a Suzuka dal 1987 al 2006, per poi essere spostato al Fuji nelle stagioni 2007 e 2008.

Suzuka è poi tornata in calendario dal 2009 al 2019, è stata assente dal calendario nelle stagioni 2020 e 2021 a causa della pandemia di coronavirus, per poi tornare a ospitare la Formula 1 dal 2022.

Sorge all’interno di un parco giochi, a pochi chilometri dalla città di Suzuka in Giappone, e realizzato dalla Honda, come tracciato per i test. Negli anni ’80, ha iniziato ad ospitare la Formula 1 e successivamente anche il Motomondiale.

Il tracciato, è lungo 5.807 m ed è uno dei più spettacolari e tecnici per la varietà delle sue curve: tra cui l’Hairpin e la 130R. Ed è l’unica nel calendario, ad avere una conformazione a 8, con un sottopasso e un cavalcavia. Unica nota dolente, è la difficoltà nel compiere sorpassi in quanto il tracciato è stretto.

Per le sue caratteristiche, è molto amata dai piloti, dove sono andate in scena sfide leggendarie e indimenticabili tra Campioni del passato e del presente, gare difficilissime e spesso sotto il diluvio, ed essendo spesso stato posizionato nel finale di Campionato, in diverse occasioni si è deciso il Titolo iridato di Formula 1.

Suzuka è ricordato anche per diverse tragedie accadute, come quel 5 ottobre 2014, con l’incidente mortale capitato a Jules Bianchi, quando al 46° giro alla curva Dunlop, la sua Marussia uscì di pista, andando a sbattere contro un mezzo di servizio.

DRS

Come finora è accaduto, ci sarà soltanto una zona DRS sul circuito di Suzuka.

la prima, sul rettilineo principale, tra curva 18 e la 1

La cella di rilevamento verrà sistemata poco dopo la 15, l’iconica 130R, la curva veloce verso destra che immette nella chicane conclusiva.

Pirelli: C1, C2, C3

Per il terzo round della stagione, Pirelli ha optato per le seguenti mescole:

C1 PZero White Hard;

C2 PZero Yellow Medium;

C3 PZero Red Soft

A Suzuka farà il suo debutto stagionale la C1, la mescola più dura della gamma 2025, che si unirà alla C2 e alla C3.

Il tracciato è uno dei più severi per i pneumatici, e quest’anno si presenta con un nuovo asfalto, con i lavori hanno riguardato gran parte della pista: dall’uscita dell’ultima chicane fino alla fine del primo settore. Si tratta di una zona importante, in quanto comprende curve a media e alta velocità, anche a lunga percorrenza, come le prime due in fondo al rettilineo di partenza, sulle quali le gomme sono sottoposte a un importante livello di stress.

Saranno importanti i dati raccolti il venerdì, affinché vengano analizzati per verificare la rispondenza delle simulazioni alla realtà, e in caso, effettuare qualche regolazione. Sarà importante, verificare se, come si è visto in Cina, il tipo d’impatto che avrà il nuovo asfalto sulle prestazioni, e quale sarà il ritmo di evoluzione della pista. Suzuka, a differenza di Shanghai, è uno dei circuiti più utilizzati durante l’anno.

Attenzione all’alta possibilità di vedere la Safety Car, ma anche alle previsioni meteo e alle tante variabili, che si possono incontrare e che possono diventare un fattore importante a livello di prestazioni, soprattutto in gara. Sarà fondamentale la strategia, e un ottimo bilanciamento della vettura.

The C1, the hardest compound of the 2025 range, makes its season debut at the #JapaneseGP, joined as usual by the C2 and the C3. Read more here https://t.co/vcqkDMrJ6E #F1 pic.twitter.com/oDhz7qLViZ — Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 31, 2025

Che tempo farà?

Storicamente, non è mai stato facile indovinare le previsioni per il GP Giappone. La nuova edizione, come è avvenuta in quella passata, è stata spostata a inizio primavera, periodo nel quale avviene la fioritura dei Sakura, il ciliegio giapponese.

Attenzione alle temperature, che sono solitamente bassi in questa stagione, così come la possibilità di incappare nella pioggia.

Secondo l’ultimo bollettino meteo, il weekend giapponese sarà caratterizzato da tempo sereno, malgrado la presenza di nuvole. Non è attesa la pioggia, tuttavia, sarà fondamentale tenere monitorate le previsioni.

Qui in anteprima, le previsioni meteo per il GP Giappone 2025:

Venerdì 04 aprile 2025

Temperature: max 14°C, min 7°C; Cielo sereno, qualche nuvola ma nessuna possibilità di pioggia. Umidità al 46%. Vento atteso tra 22 e 31 km/h.

Sabato 05 aprile 2025

Temperature: max 15°C, min 3°C; Cielo con velature estese, ma sereno. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 61%. Vento atteso sui 17 km/h

Domenica 06 aprile 2025

Temperature: max 19°C, min 8°C; Cielo sereno, con qualche nuvola. Pioggia attesa nella notte, ma non durante la giornata e in gara, umidità al 28%. Vento atteso sui 17 km/h