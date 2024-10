GP Messico, anteprima: info e meteo

GP Messico, round 20. La Formula 1 arriva in Messico e all’Autodromo Hermanos Rodríguez, dove affronterà un altro weekend della stagione 2024

Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024

Anteprima. La Formula 1 è rimasta nel continente americano, e dopo il Texas e Austin, si va in Messico e nella capitale, Città del Messico, dove nel weekend si terrà il GP Messico.

La stagione, si sta rivelando sempre più entusiasmante e ricca di colpi di scena, con i titoli iridati ancora da assegnare, quando mancano soltanto cinque Gran Premi da disputare.

Ad Austin, Max Verstappen e la Red Bull dopo aver ottenuto la pole position, hanno vinto la Sprint Race, quasi a voler ribadire che sono tuttora i rivali da battere, e che il loro obiettivo iridato è più aperto che mai.

I rivali più vicini, la McLaren e Lando Norris, malgrado la pole position ottenuta in qualifica, ancora una volta non sono stati in grado di trasformarla in vittoria. La vettura si è dimostrata veloce e competitiva anche sul tracciato texano, ma team e piloti, non si sono dimostrati molto lucidi, soprattutto in questa fase alquanto cruciale per la sfida iridata.

E tra i due litiganti, il terzo gode! Il terzo, ovvero la Scuderia Ferrari, eccellente protagonista del weekend di Austin. La SF-24, con un passo molto migliorato, tanto da essersi mostrata competitiva e veloce. Lo si è visto fin da venerdì, al di là dei risultati nelle qualifiche sia per la Sprint che per la gara domenicale. Nella Sprint Race, malgrado il secondo e quarto posto, ottenuto da Carlos Sainz e Charles Leclerc, si è intravisto il buon passo gara. Prestazioni, che si sono confermati domenica, con la splendida vittoria con doppietta, portati a casa da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Un’ottima forma del team italiano, che si prepara alle prossime tappe, a partire dal GP Messico con una nuova consapevolezza, e mettendo come obiettivo, altre vittorie. E chissà…!

F1Esta

Il GP Messico è la gara di casa di Sergio Perez, l’altro pilota della Red Bull. Da molti gran premi, il pilota non brilla in termini di performance e risultati, malgrado il rinnovo ottenuto con il team anglo-austriaco. Il team, non sarà molto contento, visto che ciò non aiuta la Red Bull nella lotta per il Titolo Costruttori, sempre più a rischio. Vedremo se l’atmosfera di casa, e il pubblico messicano, possano aiutare Perez e spingerlo a ottenere un ottimo risultato, per sé e il team.

Un casco especial para una carrera especial Un casco para luchar en la pista A special lid for a special race A helmet to wrestle on track!#F1 || #MexicanGP — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 23, 2024

Reduce dal weekend texano, alquanto disastroso, vedremo se Mercedes riuscirà a riscattarsi, e ottenere risultati migliori.

Insomma, il weekend del GP Messico sarà sicuramente ricco di sfide e colpi di scena e interessante, anche per l’atmosfera festosa, colorata e chiassosa, tipica del popolo messicano.

Autodromo Hermanos Rodríguez

Si tratta di un circuito permanente, situato all’interno di un parco di Città del Messico la capitale del Messico. Realizzato agli inizi degli anni sessanta, in origine fino al 1972, si chiamava Magdalena Mixucha, poi la decisione di rendere omaggio ai Fratelli Rodríguez: Ricardo e Pedro.

Storicamente, la Formula 1 ha disputato 16 edizioni del GP Messico dal 1963 al 1970, e dal 1986 al 1992, per poi tornare dalla stagione 2015. A causa della pandemia di coronavirus, non si è corso nel 2020, con l’appuntamento che è stato rinviato al 2021.

Il tracciato attuale è frutto di numerose modifiche effettuate sulla storica pista, specialmente nell’ultima curva chiamata ‘Peraltada’, accorciata per favorire una sezione del circuito, realizzato all’interno di uno stadio. Quando i piloti arrivano in questo tratto della pista, si ritrovano accolti da una visione spettacolare, con le tribune che si affacciano e il pubblico che vede le vetture arrivare di fronte. Anche il podio è piuttosto particolare, realizzato all’interno dello stadio.

Il circuito è lungo 4.304 km con 17 curve, è situato a 2.300 metri sopra il livello del mare: una caratteristica che potrebbe creare qualche problema aerodinamico e motoristico, così come al sistema di raffreddamento dei freni, messo a dura prova, proprio per l’aria rarefatta presente. Una bella sfida per piloti e monoposto, per affrontare questa pista.

DRS

Come di consueto, la FIA ha reso nota che saranno tre le zone dove sarà possibile attivare e utilizzare il sistema DRS all’Hermanos Rodríguez:

la prima, sul rettilineo principale, tra curva 17 e curva 1; la seconda, nel tratto tra curva 3 e curva 4; la terza, nel tratto tra curva 11 e curva 12

I punti di attivazione saranno due e posizionati: prima della curva 10 e tra le curve 14 e 15.

Pirelli: C3, C4, C5

Pirelli porterà le tre mescoli più morbide della gamma 2024, seguendo la scelta fatta per l’edizione 2023, con lo scopo di ampliare le possibili strategie di gara:

C3 P Zero White Hard;

C4 P Zero Yellow Medium;

C5 P Zero Red Soft.

L’Hermanos Rodríguez, è lungo 4,304 km e composto da 17 curve e un asfalto di basso livello di severità. La pista è stata riasfaltata in vista di questa edizione del GP Messico, in particolare nell’area tra curva 12 e 15 del terzo settore. L’asfalto molto liscio e lo scarso utilizzo della pista, fanno sì che all’inizio del fine settimana il livello di grip sia basso, ma man mano che le vetture girano, l’evoluzione è sempre più alta.

Città del Messico è a un’altitudine di oltre duemila metri, e di conseguenza l’aria è rarefatta, e può influenzare le prestazioni delle vetture, riducendo il carico aerodinamico generato dalle stesse. Le velocità di punta sono elevatissime, malgrado una configurazione che richiede il massimo carico aerodinamico. Attenzione anche al livello di graining, che tende ad essere piuttosto accentuato.

Sui rettilinei più lunghi, le temperature superficiali dei pneumatici tenderanno ad abbassarsi velocemente. I piloti dovranno fare attenzione alle staccate, in particolare a quella della curva 1, ed evitare possibili bloccaggi, rovinando le gomme.

Per quanto riguarda le strategie, il GP Messico è solitamente caratterizzato da un pit-stop. Lo scorso anno, la maggior parte dei piloti sono partiti con le Medium, cercando di gestirle con il tentativo di allungare il primo stint. Tuttavia, Kevin Magnussen uscì di pista con la sua Haas, provocando una bandiera rossa e dunque caos in gara: quasi tutti i piloti, alla fine utilizzarono tre set di pneumatici, in una gara che si è divisa in due.

Attenzione alle variazioni di temperatura, che possono avvenire in poche ore. Sarà importante tenere d’occhio le escursioni termiche da parte dei team, soprattutto per prevenire l’eventuale degrado degli pneumatici.

Si lavora in ottica 2025

Venerdì 25 ottobre, prima giornata di azione in pista, durante la quale si svolgono le due sessioni di prove libere, vedrà andare in scena un test Pirelli, in ottica 2025. Sarà la seconda sessione, che sarà dedicata alla validazione delle mescole più morbide della prossima gamma: C4, C5 e C6.

Un in-competition test, caratterizzata da una sessione di novanta minuti (trenta in più del normale), in cui i team e i piloti, dovranno seguire un programma specifico definito dai tecnici della Casa Costruttrice di pneumatici. Ogni pilota, avrà a disposizione due treni di gomme supplementari: uno, identico a quello che utilizzerà nel weekend (baseline), mentre l’altro, sarà un prototipo 2025, sia come costruzione, omologata a settembre, che come mescola. Questi due set extra, non saranno dotati delle tradizionali bande colorate.

Che tempo che farà?

Come di consueto, abbiamo controllato il meteo in vista del weekend del GP Messico.

Tempo sereno e soleggiato nel corso del weekend, con qualche pioggia prevista per lo più in orari notturni. In tutti e tre le giornate, non è attesa la pioggia. Le temperature saranno più fresche, rispetto ad Austin, con le massime che si aggireranno attorno i 20°C.

Qui in anteprima, le previsioni meteo per il GP Messico 2024:

Venerdì 25 ottobre 2024

Temperature: max 22°C, min 10°C; Cielo sereno e bel tempo per buona parte della giornata. Qualche nuvola, per lo più nel pomeriggio ma senza pioggia. Umidità al 46%. Vento atteso tra 6 e 15km/h.

Sabato 26 ottobre 2024

Temperature: max 21°C, min 9°C; Cielo sereno e soleggiato. Qualche nuvola attesa a tratti al mattino, e verso sera, ma senza pioggia. Umidità al 43%. Vento atteso tra 4 e 20 km/h.

Domenica 27 ottobre 2024

Temperature: max 22°C, min 11°C; Cielo nuvoloso e parzialmente nuvoloso, ma sereno. Non è attesa la pioggia durante la giornata, tranne la notte. Umidità al 48%. Vento atteso tra 7 e 17 km/h.