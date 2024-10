1.000€ se il passeggero scende dall’auto con questa intenzione | L’avrai fatto centinaia di volte per un amico

L’abitudine di far scendere un passeggero per tenere occupato un posto auto è una pratica comune, ma rischia di costare cara

Quanti di noi, almeno una volta, hanno chiesto a un amico o a un familiare di scendere dall’auto per “prenotare” un parcheggio libero, mentre noi facevamo manovra? Sembra un gesto innocuo, quasi una cortesia tra automobilisti alle prese con la difficile ricerca di un posto auto. Ma questa pratica, per quanto diffusa, potrebbe nascondere delle sorprese. La ricerca di un posto auto può essere frustrante, ma è importante rispettare le regole e gli altri utenti della strada. Sebbene non esista un divieto esplicito, è consigliabile evitare di “prenotare” i parcheggi, soprattutto per non rischiare conseguenze più gravi.

Le sfumature del caso

Occupare un parcheggio senza titolo potrebbe costare caro. Sempre più spesso, infatti, le amministrazioni locali stanno attenzionando chi parcheggia in modo irregolare o occupa abusivamente spazi riservati. La questione si complica quando si parla di sanzioni. Chi viene sorpreso a tenere un posto auto può rischiare multe o sanzioni amministrative. Occupare abusivamente un parcheggio, però, può aggravarsi con l’uso improprio dello spazio pubblico, come ad esempio avviene quando si verifica l’installazione temporanea di oggetti per delimitare l’area 8 (multa da 173 e 694 euro). Il reato vero e proprio però, si configura quando l’occupazione di uno spazio stradale è prolungata nel tempo e può impedire o intralciare la normale circolazione. Si pensi all’istallazione duratura di paletti e catene. In tali casi, chi decide di occupare uno stallo senza averne diritto potrebbe incorrere in un reato invasione di terreni o edifici (multa tra 103 e 1.032 euro).

I rischi e le alternative

Abbiamo evidenziato che, anche se non esplicitamente vietata, la pratica di tenere il posto auto presenta alcuni rischi. Per completezza bisogna considerare che tenere il posto auto, potrebbe essere percepito come un comportamento poco civile e egoistico, danneggiando l’immagine di chi lo mette in atto. Questa abitudine, inoltre, può generare tensioni e discussioni con gli altri automobilisti, in un contesto già di per sé stressante come la ricerca del parcheggio. In alcuni casi, la fretta di occupare un parcheggio potrebbe portare a comportamenti imprudenti e aumentare il rischio incidenti. Esistono alternative più rispettose e meno problematiche alla pratica di tenere il posto auto. Sfruttare i parcheggi pubblici, anche se a pagamento, può essere una soluzione comoda e sicura. E’ buona abitudine arrivare con un po’ di anticipo e cercare un parcheggio con calma può evitare inutili stress e conflitti.