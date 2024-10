Nuovo Cds, ne hanno riscritto uno parallelo per ciclisti: cambia tutto | Da domani ti pentirai di aver speso 1.000€ nel tuo nuovo velocipede

C’è un nuovo Codice della Strada anche per i ciclisti, adesso sta veramente cambiando tutti, il tuo velocipede da 1000 euro ti rovina.

Si è abbondantemente parlato del nuovo codice della strada, peccato che probabilmente non si è sufficientemente sottolineato che gli interventi che sono avvenuti sulle regole presenti in strada, non riguardano solo gli automobilisti.

Ingenuamente si associa il codice della strada alle sole automobili, ma la realtà è che esso serve a valutare il comportamento di tutti gli utenti della strada.

Infatti, non è certo la prima volta che si sentirebbe parlare di pedoni che hanno preso una salatissima multa per non aver rispettato delle regole ben precise. Allo stesso modo sono chiamati a rispettare la norma normativa stradale, anche coloro che decidono di utilizzare un mezzo a due ruote, che sia meno dotato di motore.

Sembra quindi opportuno approfondire la visione del codice della strada da parte dei ciclisti.

Gli aggiornamenti del codice della strada, non sono finiti

Nelle prossime settimane all’interno del Senato verrà approvato quello che è il nuovo codice della strada. Ci saranno aggiornamenti che andranno a toccare in maniera diretta ai ciclisti affinché essi possano circolare con maggiore sicurezza, la stessa di cui potrà godere anche gli automobilisti che incontreranno per strada. Troppo spesso sentiamo gli automobilisti lamentarsi dei ciclisti che occupano la carreggiata, allo stesso tempo si sente parlare anche di un gran numero di incidenti che vede come protagonisti proprio coloro che girano su due ruote.

In questa prospettiva l’intervento si rivelava veramente indispensabile. Ecco per quale motivo si è provveduto ad aggiornamenti specifici del codice della strada, con novità veramente importanti. Quello che si vuole raggiungere l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali, quindi l’ok da parte di palazzo madama non si farà attendere oltre qualche settimana. A questo punto ci si chiede cosa cambierà anche per i ciclisti.

Le nuove regole da rispettare

Innanzitutto, anche per coloro che sfrecceranno su una a due ruote senza motore, vi sarà il divieto assoluto di utilizzare lo smartphone. Per tutti coloro che non rispetteranno questo divieto, sono previste delle ingenti multe. Per evitare spiacevoli incidenti gli automobilisti saranno obbligati a mantenere una distanza di sicurezza pari a 1,5 m nel caso in cui si apprestino a sorpassare un velocipede, ovviamente questo sarà possibile solo se la strada avrà caratteristiche che lo permetteranno.

Da questo momento in poi, anche i ciclisti dovranno fermarsi al semaforo rosso. In città verrà applicata la cosiddetta zona di assestamento ciclabile, ovvero una linea d’arresto al semaforo collocata in una posizione leggermente più avanzata per i velocipedi. Interventi indispensabili per abbattere gli incidenti.