“È un idiota, ma è in gioco la sua carriera, non la mia” | Alonso distrugge così il giovincello

Fernando Alonso di sicuro non le manda a dire. Ha letteralmente distrutto il giovincello con una dichiarazione alquanto velenosa.

Fernando Alonso è uno dei piloti di Formula 1 più apprezzati non solo per le sue doti alla guida di una monoposto, ma anche per il suo carattere estremamente diretto è in grado di non nascondere l’idea che si fa dei suoi avversari.

In questi anni il pilota ha costruito un curriculum di tutto rispetto, fino ad arrivare ad essere uno dei più apprezzati in assoluti. Era un vero e proprio bambino prodigio quando ha avuto i primi successi, ancora giovanissimo ed entra in un mondo spietato come quello della Formula 1.

Ma nonostante la giovane età, non si è fatto intimorire e ha tirato fuori i denti e gli artigli per conquistare le sue vittorie, a volte anche a bordo di vetture che noi gli permettevano di dare il suo meglio.

Ancora una volta le sue dichiarazioni lasciano il segno, sembra che Alonso abbia un nuovo nemico giovanissimo.

Un brutto fine settimana per Fernando Alonso

Austin ha lasciato l’amaro in bocca a Fernando Alonso, durante lo scorso fine settimana. Purtroppo il periodo spagnolo ha dovuto arrendersi senza aggiungere nemmeno un punto in classifica per la sua Aston Martin che era attesa sul banco di prova per avere un buon miglioramento, ma invece è rimasta ferma al chiodo, senza nessuna possibilità di vedere incrementare il punteggio. Sappiamo bene quanto sia frustrante per ogni singolo pilota automobilistico, veder sprecate le proprie energie.

Durante la gara, gli appassionati di F1, hanno potuto notare il duro scontro che ha caratterizzato la gara. Proprio per questo subito dopo essere sceso dalla sua monoposto, Fernando Alonso ha rilasciato un’intervista che non era di certo lusinghiera per il suo avversario. L'”idiota” di cui il pilota sta parlando sarebbe Liam Lawson.

Lo spagnolo non le manda a dire

“Quell’Alpha Tauri è un idiota“, questo è stato ciò che Fernando Alonso ha dichiarato in radio durante il confronto in pista con Liam Lawson, pilota neozelandese della Racing Bulls, ovvero la squadra satellite di Red Bull. Lo sono sarebbe stato colpevole di aver tentato di superare dall’interno Fernanda Alonso, entrambi hanno fermato alla fine perdendo la posizione contro l’Alpin di Esteban Ocon.

Ovviamente questa non è stata l’unica dichiarazione di Fernando che dopo la gara ha tuonato “Abbiamo avuto un po’ di azione, sicuramente troppa. Lawson ha sei carriere per dimostrare molto. Sicuramente non è il miglior inizio, ma ehi, è la sua carriera sportiva che è in gioco, non la mia“.