GP Emilia Romagna, FP1: difficoltà sotto la pioggia, ma le Ferrari volano

Un’unica sessione di prove libere prima delle qualifiche di oggi pomeriggio: a Imola la Ferrari apre il suo weekend con un enorme vantaggio sulle altre

La Formula 1 scalda i motori a Imola, per il quarto appuntamento della stagione! Il weekend italiano inizia oggi con la prima sessione di prove libere, seguita nel tardo pomeriggio dalle qualifiche che decreteranno la griglia di partenza della Sprint di domani. E’ questo il motivo per cui queste FP1 in Emilia Romagna saranno più importanti che mai. I piloti dovranno sfruttare al meglio quest’ora per trovare il miglior approccio a questa pista. E ad avere la meglio è stato Charles Leclerc, registrando il miglior tempo di 1’29″402, seguito dal compagno di squadra e dal Campione del Mondo in carica, Max Verstappen.

INIZIO COMPLICATO DELLE FP1 IN EMILIA ROMAGNA

L’asfalto bagnato di pioggia apre la prima sessione di prove libere a Imola. I piloti attendono un po’ per scendere in pista. I primi che si arrischiano sono Valtteri Bottas con Alfa Romeo e Mick Schumacher con Haas, seguiti piano piano da tutti gli altri. Le condizioni non sono affatto semplici: il tracciato bagnato e le basse temperature degli pneumatici causano un testacoda alla Variante Alta per Charles Leclerc, l’attuale leader del Mondiale, e un lungo per Nicholas Latifi che esce fuori pista.

It’s tricky out there! Both Williams drivers find themselves off track before swiftly recovering #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/OFpCovHrxc — Formula 1 (@F1) April 22, 2022



I due piloti Ferrari si contendono il giro veloce con Verstappen e Perez. Nel mentre, la F1-75 di Leclerc si gira una seconda volta in curva 11, e sia Norris che Ocon escono di pista. Le due Mercedes, invece, soffrono qualche difficoltà: nella prima metà della sessione restano relegate in basso alla classifica. A venti minuti dal termine delle FP1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna, si comincia a montare la gomma intermedia. In particolare sono le coppie Ferrari, Aston Martin e McLaren, in più Kevin Magnussen e Max Verstappen. Questi monopolizzano le prime dieci posizioni, assieme a Perez e Hamilton, gli unici in top 10 a montare ancora la gomma da bagnato.

FERRARI IRRAGGIUNGIBILI NELLA SECONDA META’ DELLA SESSIONE

Sainz e Leclerc cominciano ad alternarsi il giro veloce: Sainz si mette in testa con un crono di 1’33″716, che poi migliora ulteriormente di un secondo. Il compagno di squadra gli toglie il miglior tempo chiudendo un giro in 1’32″512. Le Ferrari volano rispetto alle altre monoposto: il distacco con il terzo miglior tempo di Verstappen è di più di un secondo.

🚩 RED FLAG 🚩 Lando Norris finds himself beached in the gravel at Turn 12 ❌ Luckily the McLaren driver is able to drive out and return to the pits #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/Ua7YLtXmYr — Formula 1 (@F1) April 22, 2022



A cinque minuti dalla fine Lando Norris finisce nella ghiaia alle Acque Minerali, provocando una bandiera rossa. Il britannico torna in pista in retromarcia, proprio mentre si avvicinava la Mercedes di Hamilton. La sessione ricomincia dopo un minuto, ormai a poco meno di tre minuti rimasti. La sessione si conclude e Valtteri Bottas va a muro alle Acque Minerali.

Bottas is in the barrier! 😮 Driver is OK, however he is unable to drive back to the pits #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/BdqZJ2tahT — Formula 1 (@F1) April 22, 2022

Questi dunque i tempi della prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna.