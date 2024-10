La multa da 170€ che ti possono affibbiare per non rispettare la regola del quadrato

Guidare correttamente è un dovere, non un optional. La regola del quadrato è uno strumento semplice e efficace per stimare la distanza di sicurezza alla guida

Lo sappiamo tutti, ma spesso sottovalutiamo l’importanza di mantenere una distanza adeguata dal veicolo che ci precede. Questa semplice regola, sancita dall’articolo 149 del Codice della Strada, è fondamentale per evitare incidenti e garantire la fluidità del traffico. Essa rappresenta lo spazio vitale che deve intercorrere tra il nostro veicolo e quello che ci precede, garantendo così un tempo di reazione adeguato in caso di imprevisti. Ma perché è così cruciale? La distanza di sicurezza ci offre il tempo necessario per percepire un pericolo, decidere la manovra da eseguire e attuarla. Tenendo conto che la distanza di frenata aumenta con la velocità e le condizioni della strada (aderenza, stato del manto stradale, ecc.), essa ci permette di arrestare il veicolo in tempo utile.

La regola del quadrato

Con la regola del quadrato se un veicolo che ti precede dovesse frenare improvvisamente, dovresti essere in grado di fermare la tua auto completamente all’interno di un quadrato immaginario senza urtare il veicolo davanti. La regola del quadrato, sebbene sia una stima approssimativa, fornisce un buon punto di partenza per calcolare la distanza di sicurezza. Moltiplicando per due la velocità espressa in metri al secondo, otteniamo una distanza in metri che può essere considerata minima. Facciamo un esempio pratico. Stai guidando su una strada extraurbana a 70 km/h che corrispondono a circa 19,44 m/s. Moltiplichiamo la velocità in m/s per 2: 19,44 m/s * 2 = 38,88 metri. Quindi, secondo la regola del quadrato, a 70 km/h dovresti mantenere una distanza di sicurezza di almeno 38,88 metri dal veicolo che ti precede.

Le sanzioni previste dal CdS

Come abbiamo visto, il Codice della Strada prevede sanzioni amministrative per chi non rispetta la distanza di sicurezza. La multa va dai 41 a 169 euro. La sanzione accessoria prevede anche la decurtazione dei punti fino a 5 punti dalla patente. Inoltre, in caso di incidente la multa può aumentare significativamente e possono essere contestate ulteriori violazioni, come la guida imprudente o negligente. Per guidare in sicurezza mantieni sempre una distanza di sicurezza adeguata e adatta la velocità alle condizioni della strada e del traffico. Una guida prudente consente di anticipare le manovre degli altri veicoli ma soprattutto di evitare le distrazioni al volante. In fatto di sicurezza possono risultare utili i dispositivi di assistenza alla guida come il Cruise control adattivo, il sistema di frenata automatica d’emergenza, ecc.