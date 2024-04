GP Cina, Norris in pole cancellato e restituito: ecco il perché

Togli la pole, ridai la pole a Norris, che partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza della Sprint Race del GP Cina. Ma che caos in direzione gara

Lando Norris ha ottenuto la pole position, al termine della Sprint Qualifying Shootout del GP Cina. Durante la sessione a Shanghai è scesa la pioggia, che ha reso la pista molto scivolosa e insidiosa. Molti piloti si sono trovati in difficoltà a gestire le loro vettura. Persino il Campione del Mondo in carica, Max Verstappen e Charles Leclerc si sono trovati in difficoltà. Il monegasco è addirittura finito contro le barriere, danneggiando l’ala anteriore della sua Ferrari.

Ma come detto all’inizio sarà il pilota della McLaren, Lando Norris a partire dalla pole position sulla griglia di partenza della Sprint Race. Un risultato che però, ha fatto discutere a causa del giro che prima gli era stato cancellato, e poi ridato. L’episodio è avvenuto, quando Lando Norris affrontando l’ultima curva che immette sul traguardo, nel suo giro veloce è uscito di pista, tagliando la linea bianca con tutte e quattro le gomme, mentre il lato destro era sulla ghiaia.

Dunque, la FIA ha considerato quell’episodio come una violazione dei track limits, con la decisione di cancellare il tempo ottenuto da Lando Norris. Il sistema ha di fatto cancellato il giro successivo per evitare che i piloti, potessero ottenere un vantaggio nel non rispettare l’ultima curva, per aumentare la velocità in uscita.

Il perché è stato ripristinato il giro a Lando?

Una pratica standard utilizzata in molti circuiti. Tuttavia, la direzione gara si è resa conto che Norris in questo caso, non ha ottenuto nessun vantaggio. Il team principal della McLaren, Andrea Stella ha ammesso che Lando ha perso almeno tre decimi in quell’uscita, compromettendo l’accelerazione per iniziare il suo eventuale giro per la pole position.

E così che la direzione gara, ha poi ripristinato manualmente il giro, consegnando la pole position al pilota britannico. Semmai avesse ottenuto un vantaggio uscendo di pista, o i dati avessero esplicitamente indicato che il tempo sul giro sarebbe stato cancellato, tuttavia, allora sarebbe stato cancellato.

Ma la presenza della ghiaia all’uscita dell’ultima curva a sinistra, rende impossibile lasciare la pista e ottenere un vantaggio.

“Avrebbero potuto pensare che in quel caso, penso che se fosse stato all’ultima curva avrebbe avuto delle implicazioni per il giro successivo“, ha dichiarato Stella ai microfoni di Sky Sports F1.