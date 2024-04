GP Cina, la griglia di partenza della Sprint Race

Qualifiche sotto la pioggia con un colpo di scena sul finale: Verstappen fuori dalla top 3 e lotta serrata per la pole position

La Formula 1 è tornata in Cina dopo ben cinque anni, e lo fa in un modo molto particolare. Questo è infatti il primo weekend di questa stagione dove si correrà anche la Sprint Race, con un format innovativo. Al contrario della scorsa stagione, infatti, quando il venerdì pomeriggio era dedicato alle qualifiche per la gara della domenica, riservando l’intera giornata del sabato alla Sprint Race, quest’anno si disputeranno le qualifiche della Sprint il venerdì pomeriggio. E così in Cina si è appena disputata la qualifica che ha decretato l’ordine di partenza per la Sprint Race di domani.

Dopo una sola sessione di prove libere, unica occasione per testare le monoposto di nuova generazione su questa pista dove non si correva dal 2019, i piloti sono subito scesi in pista, in una sessione di qualifiche stravolta dalla pioggia. Una sessione terminata con un gran colpo di scena: dopo che l’ultimo tempo registrato da Norris era stato cancellato, concedendo la pole position a Lewis Hamilton, il tempo è stato poi ripristinato. Ecco la classifica finale e, quindi, l’ordine di partenza per la Sprint Race che si svolgerà domani mattina.

LA GRIGLIA DI PARTENZA PER LA SPRINT RACE IN CINA