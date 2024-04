Gp Cina, Sprint: Verstappen nessuna sorpresa, Hamilton lotta

Il Gp di Cina ha ospitato la prima Sprint Race dell’anno: il Mondiale torna in Cina per la prima volta dal 2019

Il Gp Cina è tornato, e con esso arriva anche la prima delle sei Sprint Race previste da questa stagione. La Formula 1 torna così dopo ben cinque anni sul tracciato del Circuito di Shanghai e ciò con un nuovo format. Prima Sprint dell’anno dopo qualifiche che, nella giornata di ieri, tra pioggia quasi incessante e tempi cancellati (e restituiti), hanno visto trionfare la McLaren di Lando Norris. Quest’ultimo insieme al connazionale Lewis Hamilton formano una prima fila tutta britannica alla partenza della Sprint. I due sono subito seguiti da Alonso e Verstappen, penalizzato dalle condizioni dell’asfalto nella giornata di ieri.

Meno fortunate durante lo Shootout sono invece state le due Ferrari, con Sainz e Leclerc che partono rispettivamente in quinta e settima posizione. Per molti piloti sarà la prima volta a Shanghai. Tra questi occhi puntati sul padrone di casa Guanyu Zhou, partito dalla decima posizione e primo pilota di nazionalità cinese a correre ufficialmente al Gp di Cina. Alla partenza, solo il pilota Mercedes George Russell con gomma rossa, tutti gli altri puntano sulla gialla.

Lotta assidua per le prime posizioni, situazione ferma nel resto della griglia

Un inizio della Sprint col botto, con una buona partenza di Lewis Hamilton e Alonso subito al seguito. Norris perde subito la prima posizione, andando troppo verso l’esterno. Carlos Sainz, nonostante l’ottima partenza, non riesce a superare Perez: lotta tra i due sin dal primo giro. Norris scivola poi alle spalle di Leclerc, in quinta posizione già al secondo giro. Sergio Perez inizia la lotta anche con la Ferrari di Leclerc.

Carlos Sainz, al terzo giro a due secondi dai primi due, sembra deciso a superare Verstappen, ma all’inizio della Sprint appare diverso dal solito, meno combattivo rispetto alle gare precedenti. Situazione centrale piuttosto tranquilla. Problemi alla batteria già al terzo giro per Verstappen. Russell prosegue la sua gara spedito. Nonostante il giro veloce sia di Max Verstappen, Russell, dopo una liscia partenza, si fa notare e al quarto giro riesce a salire in decima posizione.

Nessuna investigazione prevista per il quasi contatto iniziale tra Norris ed Hamilton. Verstappen continua ad avere problemi alla batteria, ma al sesto giro continua a mantenere la terza posizione. Leclerc, nel mentre, perde il DRS dalla Red Bull di Sergio Perez. Lewis Hamilton continua a guidare da leader la Sprint, mentre Sainz continua a difendere ottimamente la quarta posizione.

Un’ottima, ma non ripagata, difesa di Fernando Alonso

Al settimo giro della Sprint del Gp di Cina, nessuno sembra troppo intenzionato ad attaccare. Verstappen resta vicinissimo all’Aston Martin di Fernando Alonso. Un giro dopo, l’olandese riesce ad ottenere la seconda posizione alle spalle di Hamilton, con Alonso che prova a stare sulla scia del DRS dell’attuale Campione. Primo settore mostruoso per entrambi i piloti Red Bull. Verstappen in nove giri è riuscito a prendersi la prima posizione partendo dalla quarta casella.

Al decimo giro Sainz ancora alle spalle di Alonso, ma il veterano non appare intenzionato a lasciarlo passare: continua lotta tra i due spagnoli per la terza posizione. Max guadagna un secondo e mezzo in un solo giro. Perez non riesce a superare le Ferrari e l’ottima difesa di Alonso non permette troppi cambiamenti in griglia. Leclerc presenta problemi alla batteria, ma mantiene la posizione. Il padrone di casa si mantiene stabile in decima posizione.

A cinque giri al termine, Leclerc attacca Perez non riuscendo però nel suo intento. Ottima difesa durante la Sprint delle due Red Bull nonostante i problemi, seppur minori, presentati dalle due vetture. I tempi continuano sul quarantadue. Fantastico sorpasso di Carlos Sainz al sedicesimo: derby spagnolo. In risposta ai due, il messicano Sergio Perez passa in terza posizione.

Ottima azione di Carlos Sainz, che provoca però un contatto con Alonso. Improvvisa lotta tra le due Ferrari, con un Carlos Sainz colto di sorpresa da Leclerc. Ad un giro dalla fine, Fernando Alonso è costretto al ritiro a causa di una foratura rimediata dal precedente contatto. “Super Max Verstappen” vince la Sprint del Gran Premio di Cina. Sul podio dietro Verstappen, Hamilton e Perez. Scarsi cambiamenti si sono verificati sul retro della griglia, situazione che ha portato il pubblico a una maggiore concentrazione sulle lotte per le prime posizioni.

Nella Sprint del GP di Cina due Red Bull inarrestabili, ma che performance da Lewis Hamilton

In una gara iniziata un po’ alla cieca, con solo Hamilton, Alonso e Sainz alla partenza con pneumatici nuovi, le sorprese non sono certo mancate. L’Aston Martin di Fernando Alonso da brivido che, pur non avendo DRS, presenta un’ottima velocità. Lo spagnolo, come in altre occasioni, appare molto bravo ad usare la batteria nei punti in cui serve maggiormente. Durante la Sprint è stato possibile vedere anche un velocissimo Charles Leclerc, stavolta più veloce anche del collega madrileno, pronto a lottare per dimostrare il suo valore e il suo posto in Ferrari. Ottava vittoria in carriera su tredici Sprint disputate per Max Verstappen, seguito dal veterano Lewis Hamilton, che però deve anche ringraziare la difesa di Alonso per la sua posizione.