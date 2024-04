GP Cina Sprint Shootout, Norris: “Felice del giro, è stata una sessione dura”

La pioggia cambia le carte in tavola: Norris fa il colpaccio e si aggiudica la pole nella Sprint Shootout , seguito da due grandi veterani, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Lando Norris conquista la pole nelle qualifiche shootout del GP della Cina. Si sono appena concluse sul circuito di Sepang la qualifica ristretta, con una sessione dove il meteo è stato protagonista. Mentre il Q1 e il Q2 sono state all’insegna dell’asciutto, nel Q3 la pioggia ha cambiato i piani di tutte le squadre, rovesciando ogni tipo di previsioni. Ad avere la meglio è stato proprio Norris, a cui hanno cancellato il tempo effettuato, per poi rivalutarlo e considerarlo valido.

La prima fila si conclude con Lewis Hamilton, che ritorna dopo diverso tempo tra le file che contano. Seguono Alonso e Verstappen. Nel post qualifiche, ecco quali sono state le parole di Lando Norris.

GP Cina: Le prime parole di Lando Norris

Ecco le prime sensazioni del poleman della Sprint Qualifying: “Sono estremamente contento per questo risultato, non è stato semplice con queste condizioni dove la pioggia era sempre dietro l’angolo. Appena è arrivata non è stato facile, bisogna spingere ma al tempo stesso non commettere errori. Nonostante non sia la qualifica di domenica sono molto contento di questo giro che mi ha permesso di fare la pole” ha dichiarato.

Successivamente il pilota inglese ha spiegato le difficoltà di tenere a bada le temperature delle gomme con condizioni di pista bagnata: “Non è stato semplice gestire. I primi due giri sono stati pessimi, ho commesso molti errori, il terzo fortunatamente è andato bene. Siamo dove volevamo, sarà un’ottima posizione di partenza in vista della Sprint di domani.” Infine, Norris ha dato i primi pronostici per la gara Sprint, (che ricordiamo si terrà alle 5 ore italiane): “Non ho molte idee per domani, nelle FP1 abbiamo fatto alcuni giri con pista asciutta, ma domani le condizioni saranno simili a quelle di oggi. Se ci sarà pioggia abbiamo buone possibilità di fare bene” ha concluso.