GP Cina: la griglia di partenza a Shanghai

Griglia di partenza del GP Cina: Piastri firma la pole, Ferrari in difficoltà

La griglia partenza del GP della Cina regala grandi sorprese dopo una qualifica combattutissima a Shanghai. Oscar Piastri conquista una splendida pole position grazie a un ultimo tentativo perfetto chiuso in 1:30.641. Alle sue spalle, a soli 82 millesimi, un eccezionale George Russell con la Mercedes. Seconda fila per Lando Norris, che dopo un ottimo Q2 si deve accontentare della terza posizione, e per Max Verstappen, solo quarto e mai davvero in lotta per la pole. Terza fila tutta Ferrari, con Hamilton quinto e Leclerc sesto, ancora una volta in difficoltà nelle fasi decisive.

Ferrari ancora in affanno, Racing Bulls e Antonelli sorprendono

Fin dalle prime battute la Ferrari ha sofferto. Con Leclerc che ha rischiato l’eliminazione già in Q1, riuscendo a salvarsi solo nel finale. Meglio Hamilton, anche se il passo delle SF-25 è sembrato inferiore rispetto alla competizione. A brillare sono state le Racing Bulls, con Hadjar e Tsunoda capaci di infilarsi tra le vetture ritenute tra le migliori in griglia.

Nel Q2 il copione si è ripetuto: Norris ha dettato il ritmo, mentre la Rossa ha arrancato. Hamilton e Leclerc non sono riusciti a sfruttare le gomme nuove, chiudendo con distacchi importanti. Strepitoso Hadjar, che ha strappato un posto in Q3 insieme al giovane Kimi Antonelli e a Albon, sempre efficace sul giro secco. L’ultimo atto ha visto Piastri superarsi e conquistare una pole meritata. Russell è stato l’unico a tenere il passo, mentre Norris e Verstappen hanno perso il treno buono. Delusione in casa Ferrari, incapace di inserirsi nella lotta per le prime due file.

GP Cina griglia di partenza ufficiale

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Isack Hadjar (Racing Bulls)

8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

9. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Esteban Ocon (Haas)

12. Nico Hulkenberg (Sauber)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Oliver Bearman (Haas)

18. Jack Doohan (Alpine)

19. Gabriel Bortoleto (Sauber)

20. Liam Lawson (Red Bull)

Mattia Romano