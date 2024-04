FORMULA 1 LIVE – GP Cina: la gara in diretta streaming

Tutto pronto dal circuito da Suzuka per il Gran Premio di Cina, quinto round del mondiale di Formula 1 che sarà trasmesso anche in diretta live anche su F1world. Max Verstappen conquista la piazzola numero 1 e regala alla Red Bull la 100° pole position nella storia del team austriaco. Accanto al campione olandese ci sarà il compagno di squadra Sergio Perez, che conferma la forza della Red Bull in questa fase della competizione.

Alle loro spalle, troviamo Fernando Alonso, che dimostra una performance solida e competitiva, mentre, non lontano, dall’Aston Martin numero 14 si sono piazzate le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono dovuti accontentare della sesta e settima piazzola.

Sicuramente oggi, non mancherà lo spettacolo con questa griglia di partenza. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie dal circuito di Shanghai.

