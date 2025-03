GP Cina, qualifiche: prima pole per Piastri

Dopo la clamorosa Sprint di Lewis Hamilton, oggi si sono tenute le qualifiche per il GP di domani. Capolavoro per Piastri, seguito da Russell

Oggi in Cina la favorita rimane sempre e comunque la McLaren, nonostante gli errori di strategia commessi ieri in qualifica per la Sprint. Piastri conclude con una clamorosa pole position, la prima in carriera in vista di un GP. Ottimo weekend per Lewis Hamilton che, proprio stamattina, ha vinto la Sprint Race. L’asfalto ha mostrato una temperatura di quattro gradi in piú rispetto a ieri e maggiore grip. Quindi, si parlerá molto di gestione gomme e di graining.

Q1: grande sofferenza per Leclerc

Il Q1 si apre con un testa coda di Doohan ed é dominato dai numerosi problemi riscontrati da Leclerc. Il monegasco ritiene che Shanghai non sia in alcun modo la sua pista ed effetti mostra numerose difficoltá soprattutto nel primo settore, che lo ha rallentato parecchio. I problemi riguardano principalmente le curve 1 e 2 dove perde il posteriore. Lewis é stato molto piú veloce di lui, ma si piazza undicesimo, mentre Leclerc settimo. Concludono la Q1 in sequenza Norris, Hadjar, Tsunoda, Russell, Verstappen, Albon, Piastri, Sainz, Antonelli.

Q2 CLASSIFICATION Norris out front, the two Racing Bulls are P4 and P5 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/BzeF9ClSCS — Formula 1 (@F1) March 22, 2025

Q2: capolavoro di Kimi Antonelli, prima Q3 della sua storia in F1

In Q2 il miglior tempo viene segnato da Norris con un 1.30.437s. Clamorosa la prestazione di Kimi Antonelli che si posiziona nono entrando quindi nel primo Q3 della sua storia in Formula 1. Dopo Norris, seguono Verstappen, Piastri, Hadjar, Tsunoda, Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli e Albon. Tra gli eliminati ricordiamo Alonso, Ocon, Hulkenberh, Stroll, Sainz

Q3: grande pole di Piastri

In Q3 volano le Racing Bulls che si piazzano settimo e nono. La pole position é di Piastri, seguono George Russell, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Antonelli, Tsunoda e Albon.