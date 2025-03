GP Cina, Russell: “McLaren veloci, ma proveremo a lottare”

George Russell ha sorpreso entrambe le McLaren sul finale e conquistato il secondo tempo: partirà dalla prima fila, accanto a Piastri, nel GP di Cina

George Russell può ritenersi soddisfatto dell’ottimo secondo tempo ottenuto in qualifica, che gli consentirà di partire nel GP di Cina dalla prima fila, accanto a un arrembante Oscar Piastri. “È davvero incredibile. Una delle qualifiche più dure da tantissimo tempo, per me” – ha dichiarato il britannico, nell’intervista al parco chiuso – “Ho cercato, anche con la preparazione delle gomme, di fare qualcosa di diverso, ma niente sembrava funzionare. Poi, all’ultimo giro è cambiato tutto: la vettura ha preso vita e sono riuscito a fare un giro fantastico. Sono contento di questo secondo posto!”

Ci si aspettava una prima fila tutta “papaya”, ma Russell ha sorpreso entrambe le due McLaren, approfittando di un errore compiuto da Norris nel suo ultimo tentativo e strappando così la seconda posizione al leader della classifica mondiale. Il pilota Mercedes, infatti, ha fatto registrare il secondo miglior tempo, a soli 82 millesimi dalla pole di Piastri, un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa.

“Andavo veloce nel giro di lancio, poi andavo più lento, cercavo di prepararmi in qualche modo… Nell’ultimo ho tirato un po’ i dadi. Ho avuto un grosso spavento alla curva 1, ma sono riuscito a mettere insieme il tutto. Sono stato davvero sorpreso quando ho tagliato il traguardo. Sapevo che era stato un bel giro, ma vedermi lì, in mezzo alle McLaren, è qualcosa di fantastico! Non vedo l’ora che sia domani!”

Russell: “Le McLaren sono veloci, ma proveremo a lottare con loro”

Dopo il quarto posto ottenuto nella Sprint, in cui George è riuscito a tenere a bada un Charles Leclerc che gli recuperava decimo su decimo, resta da capire se Mercedes avrà un buon passo sulla lunga distanza e se saprà gestire meglio l’usura degli pneumatici. Rimane anche l’incognita della gomma dura, mai provata da nessun pilota, e delle strategie di sosta. Russell, però, ha garantito che farà di tutto per sfidare le McLaren nel GP di Cina.

“Nella Sprint è stata dura gestire le gomme medie, mentre le dure nessuno le ha provate nel weekend”, ha concluso il pilota numero #63. “Di conseguenza, nessuno sa se sa sarà una gara a una o a due soste. Sappiamo, però, che le McLaren saranno veloci, ma faremo di tutto per restare lì dove siamo, e magari di superarli“.

