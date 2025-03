Ferrari: un azzardo di troppo

Ferrari ammette l’errore nella scommessa sulle gomme slick

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha ammesso che la Scuderia ha commesso un errore nel lasciare i suoi piloti in pista con gomme slick troppo a lungo durante il Gran Premio d’Australia di Formula 1, quando la pioggia ha reso le condizioni della pista sempre più difficili.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton si trovavano rispettivamente in quinta e ottava posizione al 42° giro di una gara caratterizzata da condizioni meteorologiche miste, quando la pioggia ha fatto nuovamente la sua comparsa.

Leclerc è stato superato da Yuki Tsunoda nel giro successivo, per poi andare in testacoda al 44° giro, perdendo sette secondi rispetto a Hamilton. Poco dopo, la maggior parte dei piloti ha optato per il passaggio alle gomme intermedie.

Alcuni, tra cui Max Verstappen e i piloti Ferrari, hanno tentato di portare a termine la gara con le slick, ma l’intensificarsi della pioggia ha costretto Red Bull a far rientrare Verstappen al 46° giro, seguito da Pierre Gasly (Alpine) ed Esteban Ocon (Haas), senza perdere tempo prezioso. Hamilton, Leclerc e Tsunoda hanno cercato di resistere un giro in più, ma il peggioramento delle condizioni li ha penalizzati, facendoli scivolare rispettivamente in ottava, nona e decima posizione dopo il cambio gomme.

Leclerc ha poi superato il suo compagno di squadra, chiudendo ottavo, mentre Hamilton ha perso anche la nona posizione a favore di Oscar Piastri, raccogliendo un solo punto.

Vasseur: “Abbiamo sbagliato la chiamata”

“Il risultato Ferrari è negativo, non era quello per cui siamo venuti qui e l’azzardo ha peggiorato le cose”, ha ammesso Vasseur dopo la gara.

“Prima di tutto, in qualifica non abbiamo sfruttato tutto il potenziale della macchina e credo che il nostro ritmo fosse migliore di quanto dimostrato dal risultato finale“, ha aggiunto il francese. Leclerc e Hamilton si erano qualificati settimo e ottavo, con un distacco rispettivamente di 0.659s e 0.877s dal poleman e vincitore della gara, Lando Norris.

“Oggi la strategia non era facile e abbiamo fatto la scelta sbagliata alla fine. Abbiamo provato a resistere con le slick come Max, sperando che la pioggia non durasse a lungo, ma ci siamo sbagliati. Se la strategia avesse funzionato, sarebbe stata una mossa brillante, ma non è stato così. Abbiamo perso.”

“Non dobbiamo cercare un colpevole, ma capire cosa non ha funzionato nel nostro processo decisionale. Il rischio ci stava, ma avremmo dovuto fermarci un giro prima, come ha fatto Max.”

Dopo il primo Gran Premio della stagione, Ferrari si trova solo al settimo posto nella classifica costruttori con cinque punti, superata da Williams, Aston Martin e Sauber.

“Ci sono ancora 23 gare e dobbiamo guardare avanti“, ha concluso Vasseur. “Il ritmo mostrato venerdì, sia sul giro secco che nei long run, era positivo. Dobbiamo costruire la nostra stagione su quello, non su una chiamata strategica sbagliata alla fine della gara.”