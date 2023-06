GP Canada, Alonso: “L’obiettivo? Limitare il gap”

Alonso scatterà dalla seconda piazza per il GP del Canada. Il secondo posto soffiato da Hulkenberg torna nelle mani dell’asturiano, a causa di una penalità inflitta al tedesco della Haas

Fernando Alonso ha ottenuto la terza piazza nella qualifica per il GP del Canada. Il pilota asturiano però è stato sfortunato in Q3, perché quando è stata esposta la bandiera rossa aveva pochi secondi per chiudere il giro. Nonostante ciò, il due volte campione del mondo ha sensazioni positive per il pacchetto di aggiornamenti portato dall’Aston Martin. Perciò è fiducioso che in gara sarà in grado di mettere pressione a Max Verstappen. Le qualifiche canadesi sono state caratterizzate da pioggia e bandiere rosse.

A wet, wild and wonderful Saturday 🇨🇦 Bring on race day next! 🙌#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/mYPpxHe8Oi — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

In Q3 un incidente che ha coinvolto Oscar Piastri ha costretto l’interruzione della sessione. Verstappen e Alonso si sono alternati nelle prime posizioni per tutta la qualifica. Nel momento in cui è stata esposta la bandiera rossa, Nico Hulkenberg aveva appena tagliato il traguardo e ha strappato la seconda posizione all’asturiano. Nel frattempo, Alonso aveva ancora diversi metri da percorrere per completare il giro, quindi non è riuscito a migliorare il suo tempo. Quando la sessione è ripartita era già troppo tardi, perché la pioggia era diventata protagonista.

Sessione complicata, ma…tifosi spettacolari

Nonostante tutto, un sorridente Alonso è arrivato ai microfoni per l’intervista post qualifica del GP del Canada, già con nuovi abiti e pronto a ripartire. “Il nostro box è da questa parte del Paddock, quindi abbiamo un vantaggio in questo senso. La qualifica è stata molto complicata, perché era importante scegliere le mescole giuste nel momento giusto. La terza posizione? Sicuramente un buon risultato“.

Fernando: “I love Montreal, how they embrace the GP! Today, I hope they enjoy, and tomorrow they will! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/xQw2tMOrXU — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Non può mancare una menzione speciale ai tifosi canadesi. Ciò perché, nonostante le condizioni meteo avverse e una prima sessione di libere quasi non disputata per problemi tecnici, sono rimasti comunque sugli spalti a incitare e a mostrare affetto per i propri beniamini. “Sono davvero incredibili e fantastici ogni volta che veniamo qui. Non solo la pista, io adoro anche la città, Montreal, per come accoglie l’evento. Nonostante l’inconveniente verificatosi nella prima sessione di libere ci hanno aspettato. Spero che si siano divertiti con le qualifiche e che in gara si divertano ancor di più“.

Mission 33 sempre nel mirino

La Mission 33 è ancora l’obiettivo da perseguire. Ma per far ciò è necessario contrastare il nemico targato Red Bull. La penalità inflitta a Hulkenberg, per non aver rallentato sotto il regime di bandiera rossa farà scattare Alonso dalla seconda piazza per il GP del Canada. Riuscirà a dar filo da torcere a Verstappen? “Speriamo di poter mettere un po’ di pressione, perché hanno ottenuto vittorie molto semplici finora. L’obiettivo? Limitare il gap ed essere dietro di loro di almeno soli 2 secondi, non 20. Ciò in modo che debbano spingere di più” ha così concluso l’asturiano.