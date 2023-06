GP Canada, qualifiche: bagarre sotto la pioggia, conta la strategia

La pioggia è la grande protagonista delle qualifiche del GP di Canada: si deve giocare d’astuzia (e ancora una volta le scelte in casa Ferrari sono opinabili)

Sul circuito di Montreal si disputa l’ottava sessione di qualifica della stagione. Quasi totalmente incontrastato, finora, il dominio delle Red Bull. La pole position è stata loro per ben sei volte, tranne in un’occasione: in Azerbaijan con la pole position di Charles Leclerc. E di queste sei, quattro portano la firma del campione del mondo Max Verstappen, tra cui le ultime due pole position di Monaco e di Spagna: di seguito, la sintesi delle qualifiche del GP di Canada.

Q1: IL TRAFFICO IN PISTA PROVOCA MOLTI IMPEDING

I piloti entrano su una pista ancora bagnata, costretti a montare le mescole intermedie. Una bandiera rossa interrompe la sessione dopo appena tre minuti, a causa di un problema di potenza per la vettura di Zhou Guanyu, ferma prima di curva 7. Il pilota però riesce a partire e a tornare ai box, da cui poi sembra ritornare in pista senza ulteriori problemi.

La pista, asciugandosi, migliora ogni minuto di più, ma nessuno si arrischia a passare alle gomme da asciutto. Molto traffico negli ultimi concitati minuti, e sono diversi gli impeding che saranno investigati al termine della sessione. Uno è quello esercitato da Tsunoda ai danni di Leclerc, il secondo quello di Sainz su Pierre Gasly e un terzo causato da Tsunoda su Magnussen.



Al termine del Q1, i piloti esclusi sono: Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Nick De Vries, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda. Il miglior tempo è stato registrato da Max Verstappen, in 1’20″851. A più di sei decimi di distanza il secondo classificato: Fernando Alonso con la sua Aston Martin.

Q2: CLAMOROSE USCITE DI SCENA RED BULL E FERRARI

La seconda parte delle qualifiche inizia con pista quasi asciutta, eppure si prevede pioggia entro i sette minuti successivi. Per questo motivo, per i primi tentativi tutti i piloti restano con gomma intermedia, a eccezione di Albon. In casa Williams tentano di approfittare dello stato asciutto della pista per compiere qualche giro con mescola morbida, e centrano il punto. Il miglior tempo viene registrato da Albon in 1’18″725, e resta il migliore fino alla fine della sessione.

Leclerc chiede alla scuderia di montare le soft dal primo giro, ma l’ingegnere gli dice di restare in pista. Quando gli altri piloti iniziano a montare le gomme da asciutto ormai è troppo tardi: la pioggia, come previsto, arriva negli ultimi sette minuti. Momenti di enorme difficoltà a Montreal, con le monoposto che scivolano sul tracciato bagnato. Viene riportato anche un impeding di Stroll su Ocon, che così come i precedenti verrà investigato al termine della sessione.

In grande difficoltà, negli ultimi tentativi, Perez e Leclerc. Entrambi montano mescola morbida, che però non riesce a performare sotto la leggera pioggia. Rientrano per montare le intermedie, ma Perez non riesce a migliorarsi e Leclerc perde la monoposto durante l’ultimo tentativo rimasto. Entrambi sono esclusi dal Q3, assieme a Lance Stroll, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas.

Q3: VERSTAPPEN TRIONFA ANCHE NELLE QUALIFICHE DEL GP DI CANADA

La pioggia peggiora con l’inizio del Q3: le monoposto si confondono negli spruzzi di pioggia sollevati dagli pneumatici. A circa metà sessione Oscar Piastri, finito a muro in curva 8, provoca una bandiera rossa. Quando la qualifica viene ripresa, la pioggia è prevista in peggioramento.

A più di un minuto dal termine, i piloti rientrano ai box ed escono dalle monoposto. I tempi restano quindi quelli registrati prima della bandiera rossa. Al termine delle qualifiche del GP di Canada la pole position è, ancora una volta, di Max Verstappen: l’olandese ha registrato il miglior tempo in 1’25″858. Partirà incredibilmente al suo fianco, in prima fila, la Haas di Nico Hulkenberg. Il tedesco non partiva in prima fila da quasi sette anni. Terzo qualificato Fernando Alonso, che dovrà vedersela in partenza con uno dei suoi più grandi rivali, Lewis Hamilton.