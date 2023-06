GP Canada, qualifica dolceamara per Hulkenberg

L’eroe del sabato del GP del Canada è sicuramente Nico Hulkenberg che al termine di qualifiche piene di colpi di scena riesce a piazzare la sua Haas in seconda posizione. Peccato però per le tre posizioni di penalità

Nico Hulkenberg è senza dubbi la sorpresa di questo sabato di qualifiche del GP di Canada. Qualifiche che sono state rese un terno all’otto dalla pioggia, provocando molte sorprese inaspettate. Due su tutte sono state l’eliminazione nel Q2 di Leclerc e Perez. Purtroppo però, al termine delle sessioni, il tedesco si è visto togliere dai commissari la sua seconda posizione, con tre posizioni di penalità da scontare all’avvio della gara. La causa di ciò sarebbe una violazione sotto regime di bandiera rossa.

Commentando il suo risultato sicuramente inaspettato Hulkenberg afferma: “Sono state delle qualifiche folli, pazzesche con condizioni variabili. Sono state anche davvero complicate, soprattutto qui con i muri così vicini alle uscite a velocità alte. Chiaramente, passando dalle gomme da asciutto, da bagnato e poi nuovamente da bagnato dovevi sempre riadattarti, ma è stato divertente. E’ un risultato del quale sono molto contento: super lavoro del team“.

“Importante il lavoro svolto dal team, e sulla gara…”

Sulle scelte del team che hanno portato alla conquista della prima fila, il pilota tedesco commenta così: “Con un meteo così imprevedibile la cosa fondamentale è la comunicazione: si parla tanto alla radio, si guarda cosa fanno gli altri ma poi ci si concentra solo su sè stessi. Credo che siamo riusciti a cavarcela piuttosto bene oggi senza commettere nessun errore clamoroso e penso sia stato questo a farci conquistare questo fantastico risultato“.

Sicuramente domani per la Haas sarà difficile rimanere all’interno del gruppo di testa. Nonostante ciò Hulkenberg non si dà per vinto e conclude: “La prima fila è bella, è un risultato molto piacevole. Vedremo quanto riusciremo a tenerla e vedremo anche la condizione. Secondo le previsioni sarà molto difficile, poiché si prevede una gara sull’asciutto con una storia del tutto diversa. Cercherò di stare lì e fare il possibile per ottenere un buon risultato“.

Sogno svanito a causa di una penalità

Il sabato però si è rivelato dolceamaro per il team americano. Infatti, dopo la storica conquista della seconda posizione, Hulkenberg, autore dell’impresa, si è visto togliere la posizione a causa di una penalità. Quest’ultima sarebbe stata attribuita al tedesco a causa di una violazione accorsa sotto il regime di bandiera rossa. I primi tre classificati diventano dunque Max Verstappen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, con Hulkenberg costretto a retrocedere in quinta posizione.

Nel rapporto dei commissari si possono leggere le seguenti parole: “L’infrazione è avvenuta nel settore T1 sotto regime di bandiera rossa, poiché il pilota ha girato 1,5 secondi sopra il delta stabilito. Quest’ultimo ha affermato che è stato estremamente difficile per lui rallentare e che ad un certo punto ha accelerato per paura di essere troppo lento, dopo essere andato in confusione con il segnale acustico delle cuffie“.

La nota prosegue: “Nonostante abbia girato per il resto dei due settori alla stessa velocità della vettura 31 di Ocon, il regolamento parla chiaro. Non si può dire che il pilota abbia agito in modo pericoloso, ma se c’è stata una violazione e la penalità deve essere imposta. Quest’ultima prevederebbe dieci posizioni sulla griglia di partenza, ma alla luce delle circostanze attenuanti, una penalità inferiore è appropriata“.