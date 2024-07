GP Belgio: Mercedes fa la danza della pioggia

Venerdì in salita per Mercedes per il GP del Belgio. C’è molto lavoro da fare, ma nel frattempo si spera nella pioggia

Rispetto alle elevate temperature di Budapest, il weekend a Spa è iniziato con temperature nettamente più fresche, con 21 gradi nell’aria e 36 sull’asfalto. Se le condizioni meteo non cambieranno repentinamente, queste medesime condizioni dovrebbero esserci anche domenica, per la gara. Per domani invece è prevista pioggia e di questo ne potrebbe beneficiare il team di Brackley, che oggi ha avuto un venerdì altalenante. L’obiettivo è quello di ridurre il gap con i rivali il più possibile, in modo che così Mercedes possa essere competitiva per il GP del Belgio.

Dichiarazioni Russell

George Russell a riguardo ha dichiarato: “Essere qui a Spa-Francorchamps è sempre un’emozione unica ed è incredibile gareggiare su questo tracciato, che è ancora più veloce quest’anno. Abbiamo del lavoro da fare durante la notte per trovare un po’ di ritmo sul giro secco. Le McLaren e la Red Bull di Max Verstappen sembrano essere un passo avanti rispetto a noi oggi”.

“Dobbiamo analizzare i dati e impegnarci nel simulatore a Brackley per scoprire il modo per diminuire il gap. Sono sicuro che possiamo farcela. Così domani sarà sicuramente una giornata molto differente. La pioggia è prevista anche per domani, quindi questo aggiungerà imprevedibilità. Siamo stati spesso competitivi il venerdì rispetto ai nostri rivali, che poi hanno recuperato il gap sabato. Perciò speriamo che stavolta tocchi a noi” ha così concluso.

Dichiarazioni Hamilton

Anche Hamilton concorda con Russell, perciò ha affermato: “Oggi non è stata la nostra giornata migliore, perché la monoposto non si è mostrata particolarmente competitiva. Per la seconda sessione di libere abbiamo apportato alcune modifiche, che inizialmente sembravano a hoc, ma con la mescola Soft abbiamo riscontrato difficoltà. Dobbiamo lavorare duramente questa notte per colmare il gap. La pioggia prevista per domani potrebbe mescolare le carte e speriamo di poterne trarre vantaggio. Vediamo cosa ci riserverà la giornata di domani”.