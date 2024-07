GP Belgio, Russell: “Gli strateghi hanno fatto un ottimo lavoro”

Con una strategia perfetta e unica, George Russell conquista il gradino più alto del podio del GP del Belgio per un inaspettato 1-2 Mercedes

Una gara entusiasmante che ha premiato il pilota più audace. Unico in pista ad aver puntato, su proprio spunto, per una singola sosta, George Russell è riuscito a vincere clamorosamente il GP del Belgio. Un 1-2 per Mercedes inatteso dopo le brutte prestazioni del venerdì, ottenuto grazie alla corretta decisione di tornare sui propri passi circa gli aggiornamenti. Il giovane britannico è alla seconda vittoria nelle ultime quattro gare, terza per il team.

La vittoria inattesa e quell’azzardo con la strategia

“Fantastico, davvero un risultato eccezionale che sicuramente non prevedevamo“ commenta Russell ai microfoni di Gunther Steiner. “Non potevamo prevedere la vittoria stamattina nel meeting strategico con il team. Però la macchina ha dato delle sensazioni fantastiche. Avevamo fatto tanti cambiamenti dal venerdì” afferma, appunto riguardo il dietrofront sugli aggiornamenti.

“Le gomme erano ottime, continuavo a dire ‘Facciamo una sosta. Proviamo a fare una sosta‘. E gli strateghi hanno fatto un ottimo lavoro. Però complimenti, davvero. Abbiamo controllato la gara”. Non mancano i complimenti al compagno di squadra, che prima di lui aveva dominato la gara: “Anche Lewis è stato bravissimo, in circostanze diverse avrebbe vinto sicuramente lui. È davvero una bellissima doppietta per il team, un risultato fantastico. Non potevamo andare alla sosta con un risultato migliore”. La Formula 1 si ferma, tornerà a fine agosto con il GP d’Olanda.

“Prima della gara questa strategia non era prevista” risponde poi, interrogato su chi abbia avuto l’idea della singola sosta. “Dunque è stato un lavoro di squadra. Tutti gli strateghi hanno fatto un lavoro fantastico. Abbiamo tirato i dadi, abbiamo provato questo azzardo. La macchina c’era, il passo c’era. La doppietta è un ottimo risultato” conclude il britannico.