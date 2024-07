GP Belgio, FP2: McLaren ancora davanti a tutti

McLaren continua a dominare e lo fa anche nelle FP2 del GP del Belgio con un 1-2 minacciato solo da Verstappen

Seconda sessione di prove libere in quel di Spa, dove Verstappen ha primeggiato in mattinata. Il Campione del mondo in carica dovrà scontare una penalità di 10 posizioni domenica per cambio dell’ICE, tuttavia mostra forti segnali. L’olandese manca l’appuntamento con la vittoria dal GP di Spagna e si trova a correre su uno dei suoi circuiti preferiti. Tuttavia, lo scettro delle FP2 del GP del Belgio gli viene strappato dall’amico-nemico, Lando Norris, seguito da Oscar Piastri. Verstappen si deve accontentare della terza piazza, a due millesimi dall’australiano.

Ancora lotta Papaya – Orange

Inizio di sessione lento con i primi crono che giungono dopo circa 5 minuti. Terminata la prima tornata di tentativi il tempo migliore risulta essere quello di Max Verstappen su mescola media, 10 minuti dopo l’inizio delle FP2. Secondo Norris, su pneumatici rossi, e terzo Sainz, come l’olandese su gialle. Lavoro differenziato in casa McLaren e Ferrari: Norris e Leclerc montano mescola più morbida rispetto ai compagni di squadra. Nei successivi minuti riescono a migliorarsi solo il solito Verstappen, George Russell, terzo in classifica e Lewis Hamilton, quarto.

A 40 minuti dal termine cambiano le mescole e la maggior parte dei piloti scende in pista con pneumatici rossi. Due sono i millesimi che separano Piastri e Verstappen, con l’australiano davanti all’olandese. Segue, a sei decimi, Carlos Sainz. Quarto Russell, quinto Perez e sesto Stroll. Così si conclude la prima metà della sessione, con una piccola modifica alla classifica: salgono in terza posizione Leclerc e in sesta Kevin Magnussen.

Così come il monegasco, anche il britannico di McLaren torna in pista con un secondo treno di soft, il che gli consente di portarsi davanti a tutti. Ultimi 20 minuti dedicati alla simulazione di passo gara. Molto altalenanti i tempi, che variano anche di mezzo secondo da un giro e l’altro. Tra tutti, i più veloci risultano, come prevedibile, Piastri e Verstappen, con tempi molto simili tra loro. Ai box invece Norris per alcuni aggiustamenti. Torna in pista per gli ultimi 5 minuti.