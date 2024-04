Quale sarà il futuro di Perez?

Il futuro di Checo Perez è indeciso ancora, ma il mercato piloti è molto attivo e non pare vi sia fretta di scegliere al momento, vediamo perché

Il futuro di Checo Perez non è più così incerto dopo i risultati portati nelle ultime gare in Formula 1. Seppur pare esservi ancora un grande divario tra lui e Verstappen, il messicano non si è dato per vinto, rivendendosi soddisfatto già per questa prima piega presa a inizio stagione. Non c’è fretta sicuramente di scegliere il secondo pilota per la scuderia, visto che Red Bull ha dovuto concentrarsi su altri fattori. Oltre alla questione Horner, anche quella di Max Verstappen e questa altalenante voce di corridoio che lo vede protagonista di un’entrata in Mercedes sono state cose più importanti da affrontare.

Eppure il messicano si ritiene tranquillo e sa anche che gli manca un mese per poter conoscere la propria sorte. La consapevolezza che vi siano molti piloti interessati e interessanti per il suo sedile non lo tramortisce e si ritiene rilassato e pronto a lasciare la scuderia a fine 2024, se dovesse rivelarsi necessario. Eppure per questo inizio di stagione i suoi risultati di non sono così deludenti. Il pilota sta convincendo un po’ i piani alti a riconsiderarlo tra le scelte, sciogliendo i dubbi su di lui.

C’è ancora tempo per farsi valere

L’anno scorso il pilota col numero 11 non era riuscito nell’impresa di un rinnovo istantaneo, aprendo un po’ la porta ai giovani talenti, ma anche a dei possibili scambi. Tsunoda poteva prendersi il suo posto e addirittura poteva farlo Daniel Ricciardo. Eppure l’australiano ancora arranca e trova persino difficoltà a restare in Visa Cash App. Tra le opzioni anche Fernando Alonso. Eppure Perez non ha fretta e almeno per il momento non avanza richieste al team, in attesa della decisione sul suo futuro. “Sono abbastanza rilassato su questo, è la mia quattordicesima stagione in Formula 1”, ha così dichiarato il messicano del team di Milton Keynes.

“Qualunque cosa accada, sono molto contento di quello che ho fatto finora in questo sport. Penso che sarà una questione di tempo e nelle prossime settimane ci sarà sicuramente qualche novità”. La speranza è saperlo entro la fine del mese. Christian Horner intanto si gode lo spumante, celebrando già la terza doppietta in quattro gare, anche se si esprime molto poco, sul destino della squadra.

“Il mercato dei piloti sembra davvero di corsa quest’anno e siamo solo alle prime quattro gare”, ha affermato. “Noi non abbiamo così fretta, anche se ovviamente, attualmente c’è un grande interesse per il nostro team. Checo al momento ha la priorità”. Non c’è niente di certo quindi, seppur Horner è conscio di avere ancora una stagione davanti per poter decidere in tranquillità.