GP Belgio, qualifiche: la pole è rossa, la pioggia non ferma Leclerc

Sessantanovesima edizione del GP del Belgio: la pioggia costringe tutti i piloti a ricorre a gomme intermedie per le qualifiche di oggi

La pioggia non concede tregua. Il Q1 si è svolto tutto con gomma intermedia. Si tratta di un weekend molto importante per Sergio Perez che deve dimostrare di poter ancora farcela a tutto il team, in vista della decisione annunciata da Marko nel corso della pausa estiva.

Clamorosa la pole position di Charles Leclerc, nonostante il miglior tempo di Verstappen. L’olandese dovrà scontare dieci posizioni di penalità in griglia per via della sostituzione dell’ICE. Si prospetta una gara alquanto frizzante domani: adesso la Red Bull non è poi così minacciosa e la McLaren è dietro l’angolo.

Q1: gomme intermedie protagoniste

Tanti piloti si sono fermati ai box per montare un secondo set di intermedie. In questo modo il grip è sicuramente maggiore, ma è necessario un certo tempo per portare gli pneumatici in temperatura. Solo Max Verstappen è rimasto in pista con lo stesso set di gomme.

Conclude in prima posizione Piastri, seguito da Gasly e Verstappen. Seguono Perez, Sainz, Leclerc, Russell, Ocon, Ricciardo, Alonso, Bottas, Norris, Hamilton e Albon. Tra gli eliminati Magnussen, Tsunoda, Hulkenberg, Sargeant, Zhou.

Q2: Verstappen in ottima forma

Ancora gomme intermedie per tutti i piloti. Ottimi i tempi di Norris e Piastri ottenuti con gomma usata. Incredibile prestazione di Max Verstappen che ha montato solo due treni di gomme contro i quattro set di tutti gli altri. L’olandese conclude in prima posizione seguito da Hamilton e Russell.

Le Ferrari chiudono in quarta – Sainz – e sesta posizione – Leclerc – . Sergio Perez scansa l’esclusione per soli 3 millesimi e conclude in decima posizione. Tra gli eliminati Albon nonostanre avesse fatto bene fino a quel momento – Galy, Ricciardo, Bottas e Stroll.

Q3: miglior tempo di Max, ma pole di Leclerc

La Ferrari conclude in pole position con Charles Leclerc. Il monegasco tira un bel sospiro di sollievo, dopo le delusioni delle ultime gare. Il miglior tempo è di Max Verstappen, ma partirà decimo. Seguono Perez e Hamilton. Si tratta di una buona notizia per il messicano che potrà gareggiare con minore pressione. D’altra parte, Spa è notoriamente un circuito favorevole al team delle bevande energetiche. Le McLaren di Norris e Piastri partiranno rispettivamente quarta e quinta. Seguono Russell, Sainz, Alonso, Ocon e infine Verstappen.