FORMULA 1 LIVE – GP BELGIO: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP DEL BELGIO LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA SPA-FRANCORCHAMPS IN DIRETTA!

A breve inizierà la settima gara stagionale del mondiale di Formula 1, sul circuito di Spa-Francorchamps dove ancora la Mercedes numero 44 ha fatto da padrona.

Un super Lewis Hamilton si è aggiudicato la sua pole position numero 93, mostrando una supremazia impressionante, piazzando un giro record che solo un campione come il britannico, poteva mettere a segno. A contendersi la prima fila ci hanno pensato Valtteri Bottas e Max Verstappen, con il finlandese in vantaggio sull’olandese per pochi centesimi.

Purtroppo la notizia del giorno è la deludente prestazione delle due Ferrari che si sono aggiudicate rispettivamente la 13° e 14° piazzola. Poco confortanti sono state le parole dei due piloti in rosso, che comunque hanno spinto la SF1000 al limite delle proprie possibilità.

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD dalle ore 15.10, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1World seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, della settima gara del 2020: il GP del Belgio è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara da Spa-Francorchamps.

FORMULA 1 LIVE, GP DEL BELGIO LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA SPA-FRANCORCHAMPS IN DIRETTA!