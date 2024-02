GP Bahrain: la conferenza stampa dei top team

GP del Bahrain: primo appuntamento della stagione 2024. Oggi si é tenuta la tradizionale conferenza stampa, vediamo cosa hanno detto i piloti dei top team

La stagione 2024 apre le danze con la tradizionale conferenza stampa per il primo GP di stagione in Bahrain. I piloti hanno affrontato tre giorni di test la scorsa settimana a Sahkir e giá le prime valutazioni sono state fatte, sebbene le conferme avverranno nel corso del weekend di gara.

Verstappen, Red Bull

Max Verstappen si mostra entusista per l’inizio della stagione. Nel corso dei test a Sahkir ha mostrato grande sicurezza e tempi eccezionali. Chi puó fermali? “Solo il tempo potrà dirlo e le piste. In generale credo sia meglio non pensarci e lavorare sui risultati gara dopo gara”, ha dichiarato il tre volte campione del mondo.

Relativamente alla questione su Christian Horner che non prenderá parte alla conferenza team principal, ha detto: “La situazione Horner non mi ha condizionato, penso alle mie cose ma mi auguro si chiuda presto la vicenda. Sono d’accordo con Marko, dobbiamo essere uniti. Per questo mi auguro che tutto termini presto”.

Sainz, Ferrari

“Sembra che l’ultima gara del 2023 sia stata ieri… Inverni bervi, ormai è come stare sempre in gara. Noi abbiamo completato il nostro lavoro e siamo pronti per la prima gara”. Si mostra alquanto fiducioso Carlos Sainz che nel corso dei test ha ottenuto degli ottimi tempi concludendo persino al secondo posto nel corso della seconda giornata.

Sicuramente una questione importante riguarda il suo futuro, visto che nel 2025 sará Hamilton a prendere il suo posto. “Non so ancora dove andrò in futuro, voglio dare il massimo in questa stagione in questo team fantastico. Per il resto, ho bisogno di tempo per capire il miglior progetto per me a medio lungo termine e provare a diventare campione”, ha dichiarato lo spagnolo.

Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton é sicuramente al centro dell’attenzione in questi giorni per via della sua decisione di unirsi alla Ferrari il prossimo anno. A questo proposito il sette volte campione del mondo ha dichiarato: “Sapere che andrò nel 2025 in Ferrari? Non cambia nulla. Sono andato in fabbrica lunedì e voglia attaccare subito. Tutti concentrati sul lavoro e c’è così tanto affetto che tutti hanno capito la mia scelta. Pronto a dare il mio meglio, ogni settimana sarà emozionante. Anche l’ultima prova del sedile, l’ultimo test…”