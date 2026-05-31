Antonelli e la fedeltà a Mercedes: no al sogno Ferrari

Antonelli giura fedeltà alla Mercedes: parole chiare a Brisighella

Kimi Antonelli ha ribadito la sua fedeltà alla Mercedes dopo aver ricevuto il Trofeo Lorenzo Bandini, mettendo a tacere le voci su un possibile trasferimento alla Ferrari. Il pilota bolognese si è presentato alla 33ª edizione del premio, celebrata a Brisighella, da leader del campionato di Formula 1 con 131 punti in classifica.

Il riconoscimento — istituito nel 1992 in memoria di Lorenzo Bandini e assegnato a chi si è distinto per meriti straordinari nel motorsport — vanta una lista di vincitori illustri: da David Coulthard a Michael Schumacher, da Lewis Hamilton a Max Verstappen. Antonelli, a soli 19 anni, si è aggiunto a questo pantheon dopo una prima parte di stagione semplicemente straordinaria.

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Un 2026 da incorniciare per il giovane pilota

Il percorso di Antonelli verso Brisighella è lastricato di vittorie. Ha conquistato il suo primo successo in Formula 1 a Shanghai, in Cina, e ha proseguito con il trionfo a Suzuka, dove è diventato il più giovane pilota a guidare il campionato nella storia del Circus. Tuttavia non si è fermato lì: altre due vittorie sono arrivate a Miami e in Canada, costruendo un vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell.

Proprio dopo Montreal, le domande dei giornalisti si sono spostate sul futuro. Le speculazioni su un eventuale passaggio alla Ferrari hanno trovato terreno fertile vista la nazionalità del pilota, ma Antonelli ha risposto con chiarezza: “Ferrari è una squadra enorme, con un seguito incredibile, e resterà nella storia per sempre. Ma io sono un pilota Mercedes, e il mio obiettivo è vincere con la Mercedes. Mi hanno dato una grande opportunità da giovane, mi hanno supportato in tutto il mio percorso, e sento il dovere di dare il massimo per questa squadra. Poi, vedremo”.

Parole che chiudono — almeno per ora — ogni speculazione. Il prossimo appuntamento per Antonelli sarà il Gran Premio di Monaco, in programma dal 5 al 7 giugno: il circuito cittadino del Principato rappresenta uno dei test più affascinanti e impegnativi della classe regina del motorsport.