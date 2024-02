Test Bahrain 2024: le line-up ufficiali dei team

Rese note le line-up dei diversi team per i test collettivi di quest’anno in Bahrain

Con l’inizio dei test in Bahrain in previsione della nuova stagione di Formula 1, oggi si hanno anche le line-up giornaliere di ogni squadra. Queste ultime dovranno dividere nei tre giorni i loro compiti tra i due piloti, ciascuno dei quali ha a disposizione un giorno e mezzo alla guida della nuova vettura. Un tempo ridotto in cui i protagonisti del Mondiale 2024 hanno per abituarsi alla monoposto prima dell’imminente partenza della nuova stagione. Di conseguenza le Scuderie dovranno condensare in soli tre giorni tutto il lavoro.

Necessaria una meticolosa organizzazione giornaliera

Da ricordare è che, durante i test, a ciascun team sarà concesso di mettere in pista un’unica vettura. In questa settimana quindi risulta necessaria un’organizzazione estremamente dettagliata da parte delle squadre, che devono approfittare del poco tempo concesso. Ciascun pilota condividerà la vettura con il compagno, mentre insieme cercheranno di completare il maggior numero possibile di giri prima dell’inizio della stagione 2024. Fatte queste premesse, di seguito la lista, in ordine alfabetico, di chi sarà in pista e quando durante i test attualmente in corso in Bahrain.

Le line-up giornaliere di ciascuna squadra

Alpine Giorno 1: Esteban Ocon (mattina), Pierre Gasly (pomeriggio)

Giorno 2: Pierre Gasly (mattina), Esteban Ocon (pomeriggio)

Giorno 3: Esteban Ocon (mattina), Pierre Gasly (pomeriggio) Aston Martin Giorno 1: Fernando Alonso (mattina), Lance Stroll (pomeriggio)

Giorno 2: Fernando Alonso (mattina), Lance Stroll (pomeriggio)

Giorno 3: Lance Stroll (mattina), Fernando Alonso (pomeriggio) Ferrari Giorno 1: Charles Leclerc (mattina), Carlos Sainz (pomeriggio)

Giorno 2: da confermare

Giorno 3: da confermare Haas Giorno 1: Kevin Magnussen (mattina), Nico Hulkenberg (pomeriggio)

Giorno 2: Nico Hulkenberg (mattina), Kevin Magnussen (pomeriggio)

Giorno 3: Kevin Magnussen (mattina), Nico Hulkenberg (pomeriggio) McLaren Giorno 1: Oscar Piastri (mattina), Lando Norris (pomeriggio)

Giorno 2: Oscar Piastri (mattina), Lando Norris (pomeriggio)

Giorno 3: Lando Norris (mattina), Oscar Piastri (pomeriggio) Mercedes Giorno 1: George Russell

Giorno 2: Lewis Hamilton

Giorno 3: Lewis Hamilton (mattina), George Russell (pomeriggio) Red Bull Giorno 1: Max Verstappen

Giorno 2: Sergio Perez (mattina), Max Verstappen (pomeriggio)

Giorno 3: Sergio Perez Visa Cash App RB Giorno 1: Yuki Tsunoda (mattina), Daniel Ricciardo (pomeriggio)

Giorno 2: Yuki Tsunoda (mattina), Daniel Ricciardo (pomeriggio)

Giorno 3: Daniel Ricciardo (mattina), Yuki Tsunoda (pomeriggio) Stake F1 Giorno 1: Valtteri Bottas (mattina), Zhou Guanyu (pomeriggio)

Giorno 2: Zhou Guanyu (mattina), Valtteri Bottas (pomeriggio)

Giorno 3: Valtteri Bottas (mattina), Zhou Guanyu (pomeriggio) Williams Giorno 1: Logan Sargeant (mattina), Alex Albon (pomeriggio)

Giorno 2: Logan Sargeant

Giorno 3: Alex Albon

Martina Romeo