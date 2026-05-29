Martin Brundle analizza il duello Mercedes tra Antonelli e Russell

Secondo Martin Brundle, il duello tra Antonelli e Russell sembra infuocato, ma hanno il vantaggio di una guida esperta al muretto

Il Gran Premio del Canada ha ufficialmente acceso la miccia in casa delle Frecce d’Argento. La Sprint Race di Montreal ed anche la gara domenicale hanno regalato duelli corpo a corpo serrati tra le due monoposto della scuderia di Brackley. Le scintille in pista tra Antonelli e Russell hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, primo fra tutti l’ex pilota e stimato commentatore Martin Brundle. Secondo Brundle, la rivalità interna sta raggiungendo livelli altissimi. Tuttavia, il giovane talento italiano ha un grande vantaggio per gestire la pressione.

Nel corso della sua analisi per Sky Sports, Martin Brundle ha sottolineato come l’equilibrio tra i due piloti della scuderia sia totale. Al momento, non c’è una chiara gerarchia in pista tra l’esperienza del pilota britannico e l’entusiasmo della giovane promessa italiana. “In questo momento non c’è nulla da scegliere tra Russell e Antonelli”, ha spiegato Brundle. “L’esperienza e la saggezza sembrano pareggiare perfettamente la velocità pura e l’entusiasmo sfrenato. Proprio per questo motivo i due continuano a incrociarsi a centro curva”.

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La gestione del post-gara e il ruolo di Toto Wolff

La tensione agonistica tra i due compagni di squadra è emersa chiaramente subito dopo il traguardo. Kimi Antonelli ha mostrato segni di forte frustrazione per i duri scambi ravvicinati avuti con il compagno di box. Proprio in questi momenti di forte emotività, la struttura del team tedesco fa la differenza. Brundle ha evidenziato quanto sia cruciale il supporto psicologico e strategico che circonda il pilota bolognese.

L’italiano ha la fortuna di avere al suo fianco figure del calibro del team principal Toto Wolff e dell’esperto ingegnere di pista Peter “Bono” Bonnington. La loro presenza serve a canalizzare la rabbia agonistica in crescita costruttiva. Gestire la pressione mediatica e interna in una scuderia di prima fascia non è mai semplice per un debuttante ma tutto ciò è molto più facile con figure di alto livello come quelle del team di Brackley.

Perché la saggezza di “Bono” e Wolff è fondamentale

La pressione mediatica specialmente dopo queste quattro vittorie consecutive può crescere a dismisura e Brundle nel post gara rimarca ancora una volta il concetto: “Kimi è davvero fortunato ad avere la saggezza di Bono e Toto in questi precisi momenti. Chiunque altro al posto loro sarebbe andato dritto sul luogo del contatto o dell’incidente, scatenando recriminazioni subito dopo la corsa”.

Grazie alla calma e all’esperienza del muretto box, la scuderia sta cercando di trasformare una potenziale crisi interna in un’opportunità di crescita per entrambi i piloti. Il futuro della squadra dipenderà strettamente dalla capacità di gestire questa rivalità senza danneggiare i risultati del team come è accaduto molte volte nel passato con vari incidenti avuti tra compagni di squadra.