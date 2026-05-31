GT2 European Series, Gara 2 a Monza: tripletta Mercedes-AMG

Mercedes-AMG domina Gara 2 delle GT2 European Series

Anche oggi la gara che ha dato inizio all’ultima giornata del GTWC Monza, è stata quella delle GT2 European Series. Weekend da ricordare per la Mercedes-AMG #111 SR Motorsport by Schnitzelalm che, dopo essere risalita dalla settima alla terza posizione nella gara di sabato, oggi ha conquistato la vittoria. Podio interamente Mercedes-AMG con la #115 di NM Racing Team al secondo posto e al terzo la #116, sempre di NM Racing Team.

La #116 ha riscattato la delusione di sabato, quando aveva concluso la gara in quarta posizione nonostante partisse dalla pole position. Oggi invece partendo ai piedi del podio è riuscita a risalire e portare a casa un meritato terzo posto.

Analizzando le diverse categorie, la #111 di SR Motorsport by Schnitzelalm ha ottenuto il miglior risultato nella Pro-AM Cup, mentre nella Silver Cup la #116 di NM Racing Team. Nella categoria Masters Cup ha dominato anche oggi la Maserati #1 di LP Racing, che ha chiuso quinta assoluta al traguardo.

Tra ritiri e occasioni mancate

Weekend da dimenticare per la Ferrari #73 di CMR che non è riuscita a concludere nessuna delle due gare programmate. I danni subiti nella gara di sabato le hanno impedito di schierarsi sulla griglia di partenza.

Gran peccato anche per la Maserati #6 di I4Race che, forte della vittoria ottenuta ieri, sembrava avere tutte le carte in regola per concludere anche oggi sul podio, ma è stata costretta al ritiro. Dopo un ottimo inizio, nel quale aveva recuperato due posizioni risalendo fino al quarto posto, una foratura l’ha obbligata al ritiro. Sorte simile per la Maserati #18 di LP Racing. Infatti nonostante ieri fosse riuscita a tagliare il traguardo in seconda posizione, oggi è rientrata ai box senza più fare ritorno in pista. Probabilmente a causa dei danni riportati in seguito a un contatto con la #6 di I4Race