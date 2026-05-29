Raccolta fondi per Rob Wilson: Newey dona oltre 10.000 sterline

Adrian Newey ha donato oltre 10.000 sterline a un eroe della Formula 1

Tra le numerose personalità di spicco della Formula 1 che hanno donato alla raccolta fondi organizzata per il celebre driver coach Rob Wilson, figura anche un volto noto: Adrian Newey. Il team principal dell’Aston Martin ha infatti donato la notevole somma di oltre 10.000 sterline. Wilson, classe ’52, dovrà subire un trapianto al rene, in quanto ormai da due anni soffre di insufficienza renale.

Il driver coach, neozelandese di nascita, è molto stimato negli ambienti del Motorsport. Nel corso degli anni ha allenato diversi piloti di punta del calibro di Kimi Raikkonen e Nico Rosberg, campioni del mondo di Formula 1, rispettivamente, nel 2007 e nel 2016. Anche i plurivincitori Juan Pablo Montoya e David Coulthard sono stati suoi alunni.

Wilson ha anche contribuito a migliorare diversi piloti attualmente in Formula 1, tra cui i due piloti Cadillac Valtteri Bottas e Sergio Perez e il pilota Aston Martin, Lance Stroll. Le lezioni di Wilson si svolgono a bordo di una normale auto stradale presso l’aerodromo di Bruntingthorpe nel Regno Unito. Un elemento centrale delle sue lezioni è la cosiddetta filosofia della “flat car” (auto piatta). Un metodo che incoraggia i piloti a minimizzare il carico sulla vettura, distribuendo uniformemente il peso su tutte e quattro le ruote. La conseguenza? Il miglioramento dei tempi sul giro e maggiore costanza.

La lunga lista dei donatori: le personalità del Motorsport che hanno partecipato alla raccolta fondi

Al momento della stesura di questo articolo, la raccolta fondi ha raggiunto 162.621 sterline, su un obiettivo di 185.000. Diverse altre personalità di spicco del Circus hanno dato il loro contributo. Tra di loro figurano Bottas (£5.000) e Perez (£4.298), così come il direttore delle prestazioni di Aston Martin Tom McCullough (£500), e l’ex team principal di Audi F1 Jonathan Wheatley (£950).

Tra i donatori si annoverano anche l’amministratore delegato di McLaren Zak Brown (£7.500), il commentatore di Sky F1 Karun Chandhok (£2.000), l’ex pilota di Jordan e HRT Narain Karthikeyan (£2.022), l’ex pilota di McLaren Mark Blundell (£1.000) e lo storico membro della Sauber Beat Zehnder (£473).

Anche molte altre, però, sono state le celebrità del Motorsport che hanno fatto donazioni. Tra queste, spiccano Alan Gow, capo del British Touring Car Championship (£5.000), John Kennard, copilota di Hayden Paddon nella Hyundai WRC (£200) e la leggenda della NASCAR Jimmie Johnson (£1.488). Chiudono l’elenco l’esperto pilota di endurance Marino Franchitti (£100) e Dick Bennetts, team principal del West Surrey Racing (£100). Anche Steve Robertson, storico manager di Raikkonen (£5.000), e Matt Bishop, ex responsabile della comunicazione di McLaren e Aston Martin (£100), hanno fatto donazioni.

Rob Wilson: la malattia e la raccolta fondi per salvargli la vita

La raccolta fondi è stata organizzata da un gruppo di amici intimi di Rob i quali, peraltro, hanno anche contribuito al fondo. In aggiunta, è stata creata una pagina GoFundMe per Wilson, dove si legge: “Rob Wilson è una leggenda vivente del Motorsport. Ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri nelle loro imprese: è sempre stato il primo a dare una mano, offrire consigli o presentare persone, senza aspettarsi nulla in cambio. Ora tocca a tutti noi: dobbiamo aiutarlo“.

“Un piccolo miracolo si è verificato quando un donatore vivente gli ha offerto un rene: il dottor Georges Kaye, medico di Rob”. La raccolta è necessaria perché, sebbene il trapianto rientri nelle competenze del Servizio Sanitario Nazionale (NHS), i costi per realizzarlo sono considerevoli.

“Abbiamo insistito affinché il donatore non subisse alcun danno economico diretto a causa del suo generoso gesto. I fondi saranno utilizzati principalmente per le spese mediche dirette, la preparazione, l’assistenza medica e per le spese sostenute presso la clinica del donatore“. Questa raccolta fondi potrebbe letteralmente salvare la vita di Rob. La speranza è che la stessa raggiunga presto il suo obiettivo.

Sara Venturelli