GT2 European Series, Gara 1 a Monza: doppietta Maserati

I vincitori della GT2

Il circuito di Monza, sabato 30 maggio, ha ospitato la prima gara del weekend del GTWC, la GT2 European Series. La vittoria assoluta è andata alla Maserati #6 di i4Race, che ha preceduto al traguardo la Maserati #18 di LP Racing e la Mercedes-AMG #111 di SR Motorsport by Schnitzelalm

Ottima rimonta della #111, partita dalla settima posizione in griglia, e della #18 di LP Racing, scattata dalla quarta casella. Delusione invece per la Mercedes-AMG #116 DI NM Racing Team che, nonostante la pole position, ha concluso la gara ai piedi del podio in quarta posizione. Un risultato che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai piloti considerando le dichiarazioni fatte prima della partenza. Adrian Ferrer infatti aveva detto:“Io e il mio compagno di squadra abbiamo un buon ritmo per vincere questa gara. Credo che questa gara sarà molto positiva per noi”.

Analizzando le diverse categorie, la #6 di i4Race si è imposta nella Silver Cup, mentre la #111 di SR Motorsport by Schnitzelalm ha conquistato il successo nella classe Pro-Am. Nella Masters Cup, il miglior risultato è stato ottenuto dalla Maserati #1 di LP Racing, sesta assoluta al traguardo.

GT2 Monza: i momenti salienti della gara

Diciotto delle ventidue vetture iscritte hanno visto la bandiera a scacchi.

La KTM #10 di Razoon – more than racing, impegnata nella categoria Masters, non è riuscita a prendere il via a causa di alcuni danni riportati prima della gara. Il team spera di essere in grado di gareggiare domenica.

Sempre in Masters Cup, la KTM #898 di MZR Motorsportzentrum Ried è finita nella ghiaia nel corso del primo giro con Max Grip al volante. Provocando così l’ingresso della Safety Car nelle fasi iniziali della corsa. Un avvio decisamente complicato per il marchio austriaco.

Un altro episodio chiave si è verificato quando la Ferrari #73 di CMR è entrata in contatto con la Mercedes-AMG #110 di SR Motorsport by Schnitzelalm. L’incidente ha causato il ritiro di entrambe le vetture. Un vero peccato soprattutto per la Ferrari, impegnata nella gara di casa, che sarà inoltre costretta a partire dalla ventunesima posizione nella gara di domenica.

Momenti di apprensione anche per la KTM #89, rientrata ai box avvolta dal fumo. Nonostante il problema, l’equipaggio è riuscito a tornare in pista e a concludere la gara in sedicesima posizione.