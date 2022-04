GP Australia, Perez: “Troppa sfortuna nelle prime due gare”

Secondo classificato il messicano della Red Bull all’Albert Park, dopo una gara non affatto semplice e il ritiro del suo compagno di squadra

Sergio Perez sale sul podio al termine del Gran Premio d’Australia in seconda posizione. Davanti a lui la Ferrari di Leclerc, irraggiungibile, e alle sue spalle George Russell, che conquista il suo primo podio in Mercedes. Nell’intervista post-gara, il pilota Red Bull ha commentato la difficile partenza. Quando Lewis Hamilton è riuscito a sottrargli la terza posizione: “E’ stata un pochino complicata. Cercavo di mantenere la posizione, Hamilton mi ha superato all’interno e ha frenato tardissimo. Poi ho cercato di riprenderlo e c’è stata la Safety Car“. Quest’ultima causata dall’uscita di pista di Carlos Sainz, che ha costretto il madrileno al ritiro.

PEREZ: “IN AUSTRALIA UN PO’ DI SFORTUNA”

In Australia Perez, come anche la Red Bull del suo compagno di squadra, ha sofferto non poco il degrado gomme. Soprattutto nella prima parte di gara: “Il mio primo stint è stato molto scarso in termini di degrado. Poi con le hard e la Safety Car abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Abbiamo perso due posizioni, ma le abbiamo recuperate dopo.” dichiara il messicano.

LAP 39/59 Max Verstappen is OUT of the race!!! ❌ He’s had to retire the car after being asked by his engineer to stop at Turn 2#AusGP #F1 pic.twitter.com/hLz41lNaLf — Formula 1 (@F1) April 10, 2022



Purtroppo festeggiamenti soltanto a metà in casa Red Bull. Se infatti in Australia Perez è riuscito a chiudere in seconda posizione, il suo compagno di squadra è stato costretto al ritiro a causa di un problema alla monoposto. “E’ un buon risultato ma purtroppo abbiamo perso Max.” afferma allora Perez. “Sarebbe stato ottimo fare un doppio podio per il team, ma ora guardiamo avanti. Abbiamo avuto un po’ troppa sfortuna nelle prime due gare“. Il messicano conclude commentando il sorpasso su Hamilton sulla chicane veloce: “Con Lewis è sempre molto difficile. E’ un pilota molto determinato ma anche molto corretto. E’ sempre molto divertente lottare con lui“.