GP Australia, Sainz: “In Q3 non c’è stato un solo giro pulito”

Per Carlos Sainz l’ultima sessione di qualifica in Australia è stata a dir poco complicata, tanti i motivi esterni che non gli hanno permesso di mettere insieme nemmeno un giro

In casa Ferrari la qualifica del GP d’Australia è stata dolceamara. Se da un lato si gioisce per la pole position di Charles Leclerc, dall’altro c’è del rammarico per come sono andate le cose con Carlos Sainz. Lo spagnolo, in palla per tutto il fine settimana, in gara dovrà partire dalla nona casella della griglia per via di un Q3 a dir poco sfortunato. La parola disastro usata in radio dallo stesso pilota al termine della sessione (e successivamente nelle interviste) in questo caso non potrebbe essere più azzeccata.

A super save from Sainz, but he’ll be gutted with P9 in qualifying 💔#AusGP #F1 pic.twitter.com/dbiQqqSuy7 — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Prima la bandiera rossa (causata dall’uscita di scena dell’Alpine di Fernando Alonso) che per appena un paio di secondi dalla linea del traguardo gli ha impedito di far segnare un tempo. Un tempo che sarebbe stato molto buono. Gli errori notati nel suo secondo sforzo sono invece figli di una complicazione all’accensione della vettura all’interno dei box, che ha impedito al madrileno di scendere in pista insieme al suo compagno di squadra.

La Rossa prima di lanciarsi aveva bisogno di un giro out e di un altro di riscaldamento per ritrovarsi nella giusta finestra di temperatura dei pneumatici. Ma quei due minuti di ritardo non hanno permesso di seguire il programma obbligandolo a tentare il crono con mescole sostanzialmente fredde. Ecco il motivo dietro alle sbavature del classe ’94.

PAROLE DI FRUSTRAZIONE

“Oggi, come nelle altre occasioni, sicuramente sarei stato in lotta per la pole. Ma nel Q3 ho preso prima bandiera rossa; e poi c’è stato un problema con l’avviamento della macchina. Per questo sono sceso in pista due o tre minuti dopo. Abbiamo dei problemi con lo scaldare le gomme, ed essendo uscito in ritardo non ho potuto fare un ulteriore giro di cui avevamo bisogno, motivo per cui quasi sbatto vista la mancanza di grip. È stato un disastro. Tutto quello che poteva succedere nel Q3 è successo, e non siamo riusciti a fare neanche un solo tentativo pulito“, così Carlos Sainz ai microfoni di SkySport.