GP Australia-Melbourne, anteprima: info e allerta meteo

Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025, round 1°. Si comincia dall’Albert Park di Melbourne. Novità, ma occhio al meteo

Finalmente dopo tant’attesa, il Campionato del Mondo di Formula 1 2025 alza il sipario con il primo Gran Premio. A fare da apripista di questa lunghissima stagione, sarà il GP Australia e il suo circuito ormai storico, come l’Albert Park a Melbourne. Un po’ come ai vecchi tempi…

Team, piloti e vetture sono sicuramente già arrivati in Australia, e in questi giorni fervono gli ultimi preparativi all’interno del circuito e nel paddock, in vista del weekend.

I primi verdetti in pista

Ormai tra poche ore, inizia la stagione di Formula 1 2025. Ci siamo lasciati alle spalle i test pre-stagionali andati in scena in Bahrain, dove i team non hanno sicuramente svelato al 100% le prestazioni delle nuove vetture. Sarà quindi l’Australia, a dare i primi verdetti in termini di prestazioni, competitività, ma anche di chi si troverà un po’ indietro, e dovrà lavorare per recuperare. Insomma, appuntamento all’Albert Park dove scopriremo le carte in tavola dei nostri protagonisti.

Riparte la caccia a Max Verstappen, campione del mondo in carica per la quarta volta, che si prepara ad affrontare una nuova stagione, con tanti obiettivi, uno tra tutti è il quinto titolo Piloti.

Obiettivo non semplice, come abbiamo visto nella passata stagione, e un bel gruppetto di avversari, che faranno il possibile per fare meglio dell’olandese, e tentare di accaparrarsi l’ambito trofeo finale.

Poi, c’è la McLaren vincitrice del Titolo iridato costruttori 2024, dopo una bella lotta fino all’ultimo con la Ferrari. Il team britannico, nei test pre-stagionali ha dato una prima impressione positiva, e ora c’è tanta curiosità per vedere le reali prestazioni, già a Melbourne. Il team, ma anche i piloti, in particolare Lando Norris ha fatto capire di voler far meglio del secondo posto ottenuto nella passata stagione, e lanciare la sfida a Super Max.

Il GP Australia è la gara di casa, per Oscar Piastri. Il pilota della McLaren, alla sua terza stagione consecutiva, si prepara ad affrontare la prima gara e di fronte ai tifosi australiani. Nel 2024, ha dimostrato di avere una buona competitività, e di sicuro vorrà sfruttare l’atmosfera di casa, per iniziare nel modo migliore possibile la stagione.

Curiosità Rossa

Alla vigilia del primo weekend di gara, cresce sempre più l’attesa per vedere in azione la Ferrari. La Scuderia, si presenta ai nastri di partenza con una nuova coppia di piloti, probabilmente una delle più forti della griglia, ovvero Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Charles Leclerc, alla sua settima stagione con la Ferrari, si appresta ad affrontare un altro anno di sfide, con l’obiettivo sempre più agognato di riportare il titolo iridato a Maranello, e diventare campione del mondo di Formula 1. Nell’altro box, si troverà un pluricampione del mondo come Lewis Hamilton, alla sua stagione d’esordio con la Ferrari, dopo gli anni trascorsi in Mercedes e prima ancora in McLaren. L’inglese è arrivato a Maranello, con l’obiettivo di chiudere la carriera nel miglior modo possibile, magari con l’ottavo titolo Piloti. Ai due piloti, la Ferrari affiderà la SF-25, e con essa la speranza dei Tifosi affinché questa possa essere una stagione competitiva, e vincente fin dalla prima gara.

Attenzione ai rookie

Tanta curiosità per gli esordienti in Formula 1. A Melbourne, grande attenzione in casa Mercedes per l’esordio di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano che ha preso il posto di Lewis Hamilton, è alla sua prima stagione in Formula 1 e come nuovo compagno di squadra di George Russell in Mercedes. Sarà in grado di affrontare queste sue prime sfide, e a tenere a bada la pressione?

Oltre ad Andrea Kimi Antonelli, il GP Australia vedrà esordire altri nuovi piloti: Jack Doohan, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar.

Come abbiamo detto prima, il GP Australia è la gara di casa per Oscar Piastri. Ma anche di Jack Doohan, pilota australiano di Gold Coast, e del pilota della Red Bull, Liam Lawson nativo della vicina Nuova Zelanda.

The Albert Park Circuit

La Formula 1 arriva in Australia per partecipare al Gran Premio, presente da molti anni nel calendario. Le prime edizioni si disputarono dal 1985 al 1996 sul circuito di Adelaide, per poi spostarsi a Melbourne sul tracciato dell’Albert Park dove tuttora si corre. La stagione di Formula 1 si è sempre aperta a Melbourne, tranne in quattro occasioni (2006, 2010, 2022 e 2023).

Il tracciato si snoda nel centro della città di Melbourne, ricavato collegando le strade perimetrali del lago sito nel parco solitamente adibite al traffico ordinario. Nel corso degli anni la pista subì delle modifiche, con la realizzazione di un nuovo rettilineo di partenza, box e alcune curve, mantenendo una pista dalle medie sul giro elevate malgrado sia un circuito semi-cittadino.

Nel 2021, sono stati iniziati dei lavori, che hanno modificato il tracciato e il layout, facendolo diventare molto più veloce e spettacolare rispetto al passato: pista più ampia, curve modificate e un nuovo asfalto.

Gli interventi principali, sono stati tra la curva 1 e 2, teatro di diversi incidenti nel passato, anche a causa della carreggiata piuttosto stretta. Ampliate le curve 1, 3 e 6. È stata rimossa la chicane, tra le curve 9 e 10, al suo posto è stato realizzato un rettilineo. Alla curva 13, è stata riallineata la Ross Gregory Drive, con una leggera estensione di Lakeside Drive, per creare un angolo stretto tra le curve 13 e 14. Anche qui, la curva è stata allargata di 3 metri. Allargata la curva 15, di 3,5 metri. Infine, anche la corsia box ha subito dei lavori, e ora è più larga rispetto al passato.

Il tracciato ora è lungo 5.275 metri ed è caratterizzata da 14 curve, 9 a destra e 5 a sinistra.

DRS

Come è accaduto nelle ultime due edizioni, la FIA ha conferma l’attivazione di quattro zone DRS, lungo il tracciato dell’Albert Park.

I piloti troveranno le zone DRS:

la prima, sul rettilineo principale; la seconda, nell’allungo tra la curva 2 e la curva 3; la terza, sul curvone tra la 8 e la curva 9; la quarta, nella semicurva tra la 10 e la 11

Saranno due i detection point, saranno piazzati poco prima delle curve 13 e 7.

Pirelli: C3, C4, C5

Per il primo round della stagione, Pirelli le mescole più morbide della gamma 2025, ovvero:

C3 PZero White Hard;

C4 PZero Yellow Medium;

C5 PZero Red Soft

Rispetto a un anno fa, si tratta di un’evoluzione del prodotto in termini di costruzione e di caratteristiche delle mescole. Sono state effettuati delle modifiche, per adeguarsi ai maggiori carichi aerodinamici generati dalle monoposto 2025, le ultime di questa generazione. Si è lavorato per rendere più versatili in termini di bilanciamento e degrado le mescole, nello specifico la C3. Per quanto riguarda la C4, si è voluto ridurre la formazione di graining sul battistrada e il degrado. L’obiettivo, è creare le condizioni per un maggior utilizzo in gara, quindi agevolare le strategie.

Strategia

Nel 2024, la strategia più gettonata è stata quella a due soste: la Hard si è rivelata una grande protagonista, con una lunghezza media dello stint di 22 giri.

La Soft è stata scelta per la partenza da tre piloti, con sette giri come stint più lungo, mentre altri due si sono schierati sulla griglia con un set di Hard: alla fine sono stati quindici piloti, che hanno preso il via con la Medium.

Purtroppo in tanti hanno sofferto di graining, nel corso del fine settimana. Tuttavia, le prestazioni dei pneumatici non ne hanno risentito. Grande attenzione per l’edizione 2025, per vedere se le modifiche fatte, daranno i frutti sperati.

Che tempo farà?

È iniziata la prima “Race week” della stagione 2025, con il GP Australia. Come di consueto, vediamo le condizioni meteo attese nel weekend nella città di Melbourne e all’Albert Park Circuit.

Attualmente, la situazione in Australia non è delle migliori. A inizio settimana, il Paese è stato colpito dal Ciclone Alfred, con diversi danni alle abitazioni. Il ciclone, classificato di categoria 2, porta con sé piogge intense, venti forti e il rischio di grandi alluvioni, ha colpito il Nord dell’isola. Secondo gli esperti, la città di Melbourne distante circa 1300 km dall’epicentro, dovrebbe essere risparmiata, con la tempesta che sembra non spostarsi verso Sud.

Nell’attesa di vedere come si evolverà la situazione, ecco nel dettaglio le previsioni meteo per il weekend del GP Australia 2025.

Venerdì 14 marzo 2025

Temperature: max 25°C, min 14°C; cielo sereno e soleggiato per tutta la giornata, con qualche velatura. Niente pioggia. Umidità intorno al 71%. Vento con raffiche da 7 a 13 km/h

Sabato 15 marzo 2025

Temperature: max 35°C, min 15°C; cielo sereno e soleggiato, con presenza di nuvole sparse. Niente pioggia. Umidità intorno al 30%. Vento, con raffiche da 0 a 4 km/h

Domenica 16 marzo 2025

Temperature: max 24°C, min 13°C; cielo nuvoloso con possibilità di pioggia. Umidità intorno al 76%. Vento da 22 a 31 km/h