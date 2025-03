UFFICIALE: Piastri rinnova con la McLaren

McLaren anticipa tutti: Piastri rinnova con il team britannico con un contratto pluriennale

Prima ancora che si disputi il primo weekend di gara della nuova stagione, il mercato piloti di Formula 1 si accende. Oscar Piastri rinnova il suo contratto con McLaren, in scadenza al termine della stagione 2025. Il team di Woking ha piazzato un colpo importante, assicurandosi la permanenza dell’australiano nella squadra inglese con un nuovo contratto pluriennale.

Dato l’arrivo di questa notizia, il pilota di Melbourne, quindi, sarà un pilota McLaren per altre stagioni proseguendo il suo percorso in Inghilterra. Piastri, con questo rinnovo, si assicura un futuro nella massima categoria del motorsport in una delle squadre che ha avuto più successo nella storia passata e recente, freschi Campioni del Mondo del Campionato Costruttori.

“È una sensazione fantastica sapere di far parte della visione a lungo termine della McLaren”, ha dichiarato Piastri. “Il team ha creduto in me fin dall’inizio e insieme abbiamo raggiunto traguardi incredibili. Sono orgoglioso di continuare a rappresentare questo team leggendario”. Zak Brown, CEO della McLaren e figura molto presente all’interno della squadra, ha elogiato il talento e l’etica del lavoro di Piastri, definendo il rinnovo una scelta ovvia per il team.

Woking blinda la coppia di piloti

Con questo colpo, il team con sede a Woking si assicura una solidissima coppia di piloti, avendo già rinnovato il contratto di Lando Norris fino al 2027. Questo chiude le porte della “Silly Season“ per la McLaren. La scuderia sarebbe stata costretta a faticare nel corso della Stagione a impegnarsi anche nel rinnovo del pilota dalle italiche origini. Gli altri team dovranno ancora prendere decisioni sui propri piloti, considerando anche che nel corso di questa stagione entrano in Formula 1 tanti “Rookies“ che dovranno mostrare tutto il loro valore per meritarsi il rinnovo, con alcuni sedili che pare siano già in bilico.

Articolo a cura di: Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi.