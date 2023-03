GP Arabia Saudita, anteprima: il circuito, il meteo

GP Arabia Saudita, round 2 del 2023. Dopo la tappa inaugurale in Bahrain, la Formula 1 torna sul circuito di Jeddah

GP Arabia Saudita, anteprima – La stagione di Formula 1 2023, ha finalmente preso il via con il GP Bahrain. Giusto un weekend di pausa, prima di riaccendere i motori e offrire altro spettacolo, questa volta in Arabia Saudita e nella località di Jeddah.

Il weekend che ci apprestiamo a vivere, si terrà il GP Arabia Saudita, in programma dal 17 al 19 marzo 2023 sul Jeddah Corniche Circuit.

Ci siamo lasciati alle spalle, la doppietta targata Red Bull sul circuito del Sakhir, con Max Verstappen che sembra voler confermare questo suo momento molto positivo, arricchito dai due titoli iridati piloti. Alle sue spalle e sul podio, c’è Sergio Perez quasi a confermare l’ottimo lavoro fatto dagli uomini della Red Bull, nella realizzazione della RB19. Vettura competitiva, veloce e che sembra voler preannunciare una stagione da dominatrice. Ma, vediamo come se la caverà in questa seconda gara.

Alle spalle della Red Bull, una sorprendente Aston Martin, con il ritorno di Fernando Alonso in lotta tra le prime posizioni e sul podio. La AMR23, ha stupito per il livello di competitività, e prestazioni, guardando anche al risultato di Lance Stroll, che ha preso parte al primo weekend stagionale, non in ottima forma per le ferite riportate in un incidente in bici. Vedremo, se anche sul tracciato di Jeddah, riusciranno a far bene e confermare questo buon momento. Di sicuro, saranno da tenere d’occhio in questo avvio di stagione.

E Ferrari? Malgrado le premesse, la Ferrari non è partita bene in questa stagione, con tanto di ritiro in gara della SF-23 di Charles Leclerc per guasto. Mentre, quanta fatica per Carlos Sainz nel portare a casa la quarta posizione. Gli uomini di Maranello, hanno approfittato di questa settimana di pausa per rivedere, analizzare tutto: l’obiettivo ora, è recuperare terreno nei confronti degli avversari, e soprattutto per Charles Leclerc, conquistare punti e rimettersi al più presto in gioco.

Inoltre, c’è da capire qual è l’aria che si respira in casa Ferrari, tra improvvisi addii e una rivoluzione in atto, per mettere in piedi un team, più competitivo, se tra gli obiettivi c’è la tanto agognata vittoria iridata, che manca da molti anni. Si spera, che tutto ciò non influisca in maniera negativa questa stagione appena iniziata. Il circuito di Jeddah, è un cittadino e vedremo come la SF-23 si comporterà in questa nuova sfida.

Altro team, che sorprendentemente non riesce a ritrovare la competitività, è la Mercedes. In Bahrain, soprattutto Lewis Hamilton è riuscito a star dietro agli avversari, e talvolta a lottare. Tuttavia, la W14 sembra essere molto difficile, a livello di prestazioni, velocità e competitività. Vedremo, se Jeddah riuscirà a portare meglio alla Mercedes. Lewis Hamilton e George Russell, faranno il possibile per ottenere il miglior risultato possibile.

Che delusione, la McLaren! Stagione iniziata non molto bene per il team di Woking, con entrambi i piloti fuori dalla zona punti in Bahrain. E quanta fatica, per Lando Norris e Oscar Piastri riuscire a tenere il passo degli altri. Non è certamente l’inizio, che avrebbero voluto, ma vedremo se riusciranno a risalire la china al quanto prima. La stagione è lunga, ma si sa è meglio non perdere troppo tempo. Vedremo!

Come il Bahrain, anche il GP Arabia Saudita si svolgerà in notturna. L’evento sicuramente da non perdere, che sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport F1 HD, mentre TV8 manderà in onda in differita, soltanto qualifiche e gara. Non mancherà F1world e il Live streaming della gara.

This time next week we’ll be back in Jeddah… Racing on the fastest street circuit on the calendar! 🤩#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/o1cY82ti5r — Formula 1 (@F1) March 11, 2023

JEDDAH CORNICHE CIRCUIT

Il Jeddah Corniche Circuit, in origine conosciuto come Jeddah Street Circuit è un circuito cittadino temporaneo situato a Gedda, seconda città più grande dell’Arabia Saudita dopo Riad, la capitale.

L’impianto è stato progettato dall’architetto Carsten Tilke, figlio di Hermann, in collaborazione con la Formula 1. Il disegno è stato presentato il 18 marzo 2021, con la volontà di proporre una nuova tipologia di circuito cittadino. Gli organizzatori, insieme ai progettisti hanno pensato di puntare sulla velocità, volendo creare la pista cittadina più veloce di sempre. Per far ciò, non è stata ricavata utilizzando le strade già presenti (solo un piccolo tratto), bensì un’area da poco bonificata.

Nelle simulazioni, la velocità stimata è stata di 252,8 km/h, dietro all’autodromo di Monza (264,3 km/h). Il tracciato si sviluppa sul lungomare, bagnato dal Mar Rosso. È il più lungo visti i suoi 6,174 m, dopo quello di Spa-Francorchamps. È la pista con il più alto numero di curve, ben 27, di cui 11 a destra e 16 a sinistra.

Dalla curva 4 fino alla 11, il tracciato è caratterizzato da un lungo “snake”, simile al primo settore di Austin, un tratto molto veloce, che porta alla staccata che anticipa un tornante a 180 gradi, la curva 13 caratterizzata da un banking con un angolo di 12 gradi. Successivamente, troviamo un altro “snake”, altre curve da percorrere ad alta velocità e con DRS aperto. Passata la curva 22, i piloti si troveranno un lungo curvone, che conduce alla 27, ultimo tornante che li riporta sul rettilineo principale. Attenzione alle barriere di cemento, che costeggiano gran parte della pista cittadina, dove il minimo errore può costare caro, vista la mancanza di vie di fuga.

Saranno 50 giri, da percorrere in senso antiorario.

DRS

La FIA, ha deciso di attivare tre zone DRS sul tracciato di Jeddah, dove i piloti potranno utilizzare l’ala mobile:

la prima, sul rettilineo principale la seconda, nel tratto che da curva 20 porta alla 22 (in mezzo è presente la 21, una semicurva); la terza, nel lungo curvone che dalla 25, porta alla 27.

Ogni zona avrà un proprio punto di attivazione: le celle di rilevamento, una per ogni settore, saranno posizionate poco prima delle curva 18, 22 e 27.

PIRELLI: C2, C3 E C4

Pirelli per il GP Arabia Saudita, ha nominato le mescole centrali della gamma: C2 P Zero White Hard, C3 P Zero Yellow Medium e C4 P Zero Red Soft. Selezione vista anche lo scorso anno, con qualche aggiornamento in più sulle gomme 2023.

Le caratteristiche del tracciato di Jeddah, lo rendono tra i più veloci della stagione. Progettato tre anni fa, ha subito continue migliorie. In vista dell’edizione 2023, sono stati sistemati molti rallentatori nelle vie di fuga, e molti cordoli sono stati smussati. Alcuni muri a bordo pista, sono stati risistemati per migliorare la visibilità in entrata, soprattutto in curva 8 e 10 o in curva 23, per rallentare le vetture.

Le vetture, dovranno avere un assetto diverso rispetto alla prima gara. Sul tracciato arabo, sarà fondamentale avere una buona stabilità nelle curve veloci. L’asfalto e poco abrasivo, con il grip che è nella media e anche il livello di abrasione è piuttosto contenuto. Il livello di usura e degrado, è moderato. Tuttavia, attenzione alla sabbia trasportata dal vento che potrebbe mettere in difficoltà l’aderenza sull’asfalto. Il circuito, non è impegnativo in termini di trazione e di frenata, ed esercita forze laterali sugli pneumatici.

Essendo un tracciato tipicamente cittadino, attenzione alla possibilità di avere bandiere rosse, e l’azione della Safety Car in pista, com’è accaduto nelle prime due edizioni del GP Arabia Saudita. Nel 2022, la strategia vincente è stata quella di una sosta, peraltro anticipata in occasione di una Safety Car, permettendo alla maggior parte dei piloti di concludere con le Hard.

CHE TEMPO CHE FARA’?

Come di consueto, siamo andati a dare uno sguardo alle previsioni meteo in vista del weekend del GP Arabia Saudita. Secondo l’ultimo bollettino meteo, dicono che farà tanto caldo. Le temperature arriverebbero a toccare i 30°C, e difficilmente andranno sotto i 20°C, nemmeno di notte.

Attenzione al vento, con la possibilità di raffiche molto forti, che potrebbero condizionare le prestazioni delle vetture, e qualche grattacapo in più ai team nel trovare soluzioni e mettere a punto il set-up.

Venerdì 17 marzo 2023

Temperature: max 30°C, min 16°C; tempo sereno o poco nuvoloso, umidità intorno al 40%, vento molto forte con raffiche dai 13 ai 40 km/h

Sabato 18 marzo 2023

Temperature: max 29°C, min 20°C; tempo sereno e cielo soleggiato, umidità intorno al 59%, vento con raffiche dai 13 ai 28 km/h

Domenica 19 marzo 2023

Temperature: max 30°C, min 18°C; farà molto caldo, tempo sereno e soleggiato, umidità intorno al 50%, vento molto forte con raffiche intorno ai 50 km/h