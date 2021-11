GP Arabia Saudita: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Con il mondiale ancora da decidere il circus si sposta a Jeddah per il ventunesimo appuntamento della stagione di Formula 1 2021, ma prima di vedere gli orari del GP dell’Arabia Saudita diamo uno sguardo alla breve storia di questo moderno impianto.

Il GP dell’Arabia Saudita si correrà sul circuito cittadino temporaneo situato sulla Corniche, zona turistica dell’antica città saudita di Jeddah affacciata sulla costa occidentale del paese sul Mar Rosso.

Il tracciato progettato dalla società Tilke, in collaborazione con la Formula 1 che ha utilizzato Google Earth per le indagini iniziali sui potenziali layout, si preannuncia come uno dei circuiti più attesi e spettacolari con uno scenario mozzafiato sul lungomare.

Il Jeddah Corniche Circuit con le sue 27 curve è anche una delle piste più veloci con velocità medie stimate intorno ai 252 km/h.

Ora invece spostiamoci in pista e concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

GP ARABIA SAUDITA orari TV

l week-end avrà inizio venerdì 03 dicembre 2021 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 14:30 fino alle 15:30 e dalle 18:00 fino alle 19:00.

Sabato 04 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle 16:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 18:00.

La gara inizierà domenica 05 dicembre 2021 alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD, mentre su F1world potrete seguire in diretta il live-streaming testuale. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per le qualifiche e la gara in differita. Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO e NowTV.

Venerdì 03 dicembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 14:30 alle 15:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 18:00 alle 19:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

—————————————————————————–

Sabato 04 dicembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

Qualifiche – Dalle ore 18:00 alle 19:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 21:00 – Differita su TV8*

—————————————————————————–

Domenica 05 dicembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Gara – Dalle ore 18:30 – Diretta su Sky Sport F1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara– Dalle ore 21:00 – Differita su TV8*

* gli orari della differita, del GP dell’Arabia Saudita in TV, potrebbero subire delle variazioni

Qualche dato tecnico sul circuito

Luogo: Jeddah

Circuito: Jeddah Corniche Circuit

Giri: 50

Lunghezza giro: 6.174km

Prima gara disputata: 2021

Web: saudiarabiangp.com

Vincitori delle passate edizioni