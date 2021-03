GP Arabia Saudita: ecco il circuito di Jeddah

Il circuito del GP dell’Arabia Saudita che si svolgerà a Jeddah è stato svelato. Si tratta del tracciato cittadino più veloce dove, stando alle simulazioni, si possono superare i 250 km/h. Il Jeddah Street Circuit sarà il secondo tracciato più lungo del calendario dove si gareggerà per 6.175 km. Situato nella splendida zona della Corniche di Gedda, a circa 12 km a nord del centro della città, il circuito costeggia il Mar Rosso e circonda una laguna.

Con tre potenziali zone DRS ed essendo una gara in notturna, dovrebbe produrre eventi spettacolari sotto i riflettori. Sviluppato in stretta collaborazione tra Hermann Tilke e Ross Brawn, che ha supervisionato scrupolosamente il tutto, il circuito è atipico rispetto a molti circuiti stradali. Ciò perché utilizza il più possibile le strade già esistenti, pur mantenendo un carattere scorrevole.

Welcome to the fastest street circuit in #F1.

📈 Average speeds of 250km/h+

↪️ 27 corners

🌊 Stunning Red Sea backdrop

This is Jeddah. This is the #SaudiArabianGP. pic.twitter.com/6jD37ZkEkp

— Formula 1 (@F1) March 18, 2021