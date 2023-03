Alpha Tauri, 2023: il team di Faenza ha il tempo contato?

Se la Red Bull fa passi avanti di anno in anno, l’Alpha Tauri continua a retrocedere. Ma quale sará il suo destino?

Numerosi sono i rumors sul destino dell’Alpha Tauri e sulla sua possibile vendita da parte della Red Bull. Gli avvenimenti che hanno coinvolto il team di Faenza nella scorsa stagione non hanno sicuramente contribuito a migliorare la situazione. Mentre il team Red Bull F1 ha collezionato premi significativi dopo i suoi successi nelle ultime stagioni – in ultimo il titolo mondiale dei costruttori della scorsa stagione -, AlphaTauri continua a retrocedere. Il suo nono posto ne é un esempio.

Di conseguenza i finanziamenti destinati al team junior sono piú difficili da giustificare. Tuttavia, sia il defunto proprietario della Red Bull, Dietrich Mateschitz, sia il team advisor, Helmut Marko, hanno considerato e considerano l’Alpha Tauri un’importante risorsa. In particolare Marko appare fiducioso, tanto da dichiarare: “È vero che il nono posto di AlphaTauri nel campionato costruttori non è quello che ci aspettavamo“. “Questo significa che dobbiamo fare qualcosa. Ci deve essere un miglioramento sia in termini di prestazioni sportive, ma anche sul lato sponsor e sul lato entrate”, ha poi aggiunto.

Qual é il rimedio per rinascita del team?

Come é facilmente intuibile, né le prestazioni sportive né quelle finanziarie soddisfano gli standard della Red Bull. Pertanto, se non si intende venderla ai potenziali acquirenti e piuttosto continuare il progetto di un team di giovani talenti da formare, occorre mettere in atto delle strategie di miglioramento.

Per esempio, una delle opzioni suggerite dalla stampa tedesca è stato il trasferimento da Faenza all’Inghilterra, poiché il dipartimento aeronautico e la galleria del vento di AlphaTauri operano già dalla sua base di Bicester. Ciò consentirebbe di risparmiare sui costi a medio termine. Tuttavia, Marko ritiene che questo sia un grande passo a cui magari si puó pensare in seguito.

In ultimo Marko conclude con una nota di speranza per la sorella minore della Red Bull e alla domanda su quale sarebbe un risultato soddisfacente per il team e i suoi piloti Yuki Tsunoda e Nyck de Vries nella stagione 2023, il team advisor ha risposto “qualsiasi cosa tra il sesto e il settimo è accettabile [nella classifica costruttori]”. Riuscirá il team di Faenza nell’impresa o lo vedremo ceduto a nuovi acquirenti?