Eguagliato un nuovo record per Max Verstappen

Con la stagione del 2022, l’olandese Max Verstappen è stato in grado di superare e imporre un nuovo record sul maggior numero di vittorie. Adesso sta per romperne un altro, di quale si tratta?

Stagione iniziata nel migliore dei modi per la scuderia della Red Bull , che porta a casa la sua prima vittoria del campionato. Per l’olandese Max Verstappen, tuttavia la prima vittoria di campionato potrebbe significare molto di più, eguagliando e superando alcuni dei record imposti dai grandi campioni della Formula 1. Con la vittoria in Bahrain infatti, il pilota della scuderia di Milton Kenyes alzerebbe la sua percentuale di vittorie al settantacinque percento. Stando alle statistiche della storia della Formula 1, la percentuale di vittoria per un solo pilota non si è mai innalzata così tanto.

Stando a quanto riportato infatti, il campione del mondo olandese sembra aver superato anche Sebastian Vettel nell’anno in cui vinse il campionato, stando ad una percentuale di vittoria al sessantacinque percento. Nel periodo invece di forte dominio Mercedes, la percentuale di vittoria per il pilota inglese Lewis Hamilton si attestava attorno al settanta percento, con quattordici vittorie su venti gare. L’ unico record che sembra rimasto imbattuto fin’ora spetterebbe a Michael Schumacher.

Il pilota tedesco, e leggenda del Cavallino Rampante conta infatti quindici vittorie su un totale di venti gran premi, un dato che va a pareggiare quello dell’olandese Max Verstappen. Tuttavia, stando a quanto riportato dalle statistiche se il pilota Red Bull sarà in grado di conseguire un altra vittoria, in tal caso la percentuale potrebbe innalzarsi, andando a sovrastare il record di Schumacher. Nonostante però i grandi numeri riportati dal pilota della Red Bull, il record imbattuto resta di Alberto Ascari, pilota italiano che può vantare di sei vittorie su un totale di 8 gran premi di Formula 1. In tal caso la percentuale del pilota italiano sarebbe infatti poco più alta del settantacinque percento.