UFFICIALE: Ferrari dice addio a Sanchez

Anche David Sanchez saluta Ferrari: l’ingegnere dà le dimissioni dopo il deludente GP del Bahrain. Prosegue la rivoluzione a Maranello

Ferrari perde un’ulteriore figura importante dell’organigramma della Scuderia: David Sanchez, capo del settore aerodinamico del Cavallino, si è dimesso dal proprio ruolo. Il responsabile della progettazione delle monoposto degli ultimi due anni saluta Maranello dopo 10 anni. Era arrivato dalla McLaren nel 2012, diventando capo aerodinamico nel 2016 in sostituzione di Dirk de Beer. Successivamente ha ricevuto una promozione a ingegnere capo nel 2019, per occuparsi poi del lavoro di progettazione di ambo F1-75 e SF-23. Sanchez è stata una delle figure chiave dell’era Binotto, con grossi meriti nel sistemare, nel 2017, insieme a Simone Resta, la SF-70H in modo tale da renderla una vettura vincente.

Le dimissioni arrivano in un momento tutt’altro che roseo per Ferrari, reduce da un Gran Premio in cui le lacune della monoposto sono pesate come un macigno, che deve cercare di individuare i motivi del grosso divario tra sé e Red Bull e tentare di colmare quest’ultimo. Dovendo tutte le figure di spicco delle altre scuderie scontare il periodo di “gardening” in caso di addio alla squadra, la Scuderia si vedrà costretta a pescare dai membri interni al team per sostituire l’ingegnere. Lo stesso vale per Sanchez, che dovrà attendere prima di accasarsi a un’altra scuderia.

Vasseur cerca il meglio per ogni reparto

La notizia arriva in contemporanea con alcune dichiarazioni del team principal, Vasseur, sulla sua volontà di spingere ogni reparto di Maranello a dare il proprio massimo. “Ogni singolo settore di ogni singola squadra deve migliorare“, ha detto. “Questo è importante. È il DNA della mia attività. Dobbiamo avere l’approccio di cercare di fare un lavoro migliore domani rispetto a oggi. E non si tratta solo dell’ingegnere di gara o del responsabile dell’aerodinamica, ma di ogni persona dell’azienda, compresa la produzione. Se il tecnico della produzione può produrre un prodotto più veloce, più leggero o più economico, sarà un supporto per lo sviluppo della vettura. Dobbiamo trasmettere questo tipo di mentalità a ogni singolo membro della squadra”.

Vasseur promette inoltre un’analisi dettagliata di quanto accaduto a Sakhir, per offrire ai propri piloti e tifosi una vettura che non soffra un divario troppo esponenziale. “Non è mai bello iniziare con un DNF e avrei preferito finire di sicuro”, ha detto sulla scia del ritiro di Charles Leclerc. “Ma voglio rimanere costante nella mia posizione. Prima dei test in Bahrain, due settimane fa, ho detto alla squadra che il campionato non sarà finito in Bahrain. Non importa il risultato in ogni caso: era vero per i test invernali ed è vero per [la gara] di oggi. La cosa più importante ora è essere in grado di avere un quadro chiaro della situazione in cui stiamo fallendo, e fare un’analisi adeguata su questo e condurre una risposta più forte.”